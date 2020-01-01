Токеномика на pSTAKE Finance (PSTAKE) Открийте ключова информация за pSTAKE Finance (PSTAKE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за pSTAKE Finance (PSTAKE) pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards). Официален уебсайт: https://pstake.finance Бяла книга: https://docs.pstake.finance Изследовател на блокове: https://www.mintscan.io/persistence Купете PSTAKE сега!

Токеномика и анализ на цената за pSTAKE Finance (PSTAKE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за pSTAKE Finance (PSTAKE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.84M $ 12.84M $ 12.84M Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 439.65M $ 439.65M $ 439.65M FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.60M $ 14.60M $ 14.60M Рекорд за всички времена: $ 2.0004 $ 2.0004 $ 2.0004 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00862981543543736 $ 0.00862981543543736 $ 0.00862981543543736 Текуща цена: $ 0.0292 $ 0.0292 $ 0.0292 Научете повече за цената на pSTAKE Finance (PSTAKE)

Токеномика на pSTAKE Finance (PSTAKE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на pSTAKE Finance (PSTAKE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PSTAKE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PSTAKE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PSTAKE, разгледайте цената в реално време на токените PSTAKE!

