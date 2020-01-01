Токеномика на BobaCat (PSPS) Открийте ключова информация за BobaCat (PSPS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BobaCat (PSPS) BobaCat, inspired by Billy Marcus's cat Boba, is a meme token on the Ethereum blockchain with the symbol $PSPS. It mixes fun meme culture with a serious goal of helping animal welfare and pet shelters. By using crypto for good, BobaCat is setting an example in the community on how to support important causes. Официален уебсайт: https://www.bobacat.io/ Бяла книга: https://bobacat.gitbook.io/docs/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x03049b395147713ae53c0617093675b4b86dde78 Купете PSPS сега!

Токеномика и анализ на цената за BobaCat (PSPS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BobaCat (PSPS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 577.17M $ 577.17M $ 577.17M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.42M $ 3.42M $ 3.42M Рекорд за всички времена: $ 0.09789 $ 0.09789 $ 0.09789 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00017406913220778 $ 0.00017406913220778 $ 0.00017406913220778 Текуща цена: $ 0.00342 $ 0.00342 $ 0.00342 Научете повече за цената на BobaCat (PSPS)

Токеномика на BobaCat (PSPS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BobaCat (PSPS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PSPS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PSPS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PSPS, разгледайте цената в реално време на токените PSPS!

Как да купя PSPS Интересувате се да добавите BobaCat (PSPS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PSPS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PSPS в MEXC сега!

История на цените на BobaCat (PSPS) Анализирането на историята на цените на PSPS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PSPS сега!

Прогноза за цената за PSPS Искате ли да знаете какъв път може да поеме PSPS? Нашата страница за прогноза за цената PSPS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PSPS сега!

