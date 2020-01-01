Токеномика на ParaSwap (PSP) Открийте ключова информация за ParaSwap (PSP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ParaSwap (PSP) ParaSwap's goal is to deliver the best market prices by aggregating over multiple decentralized exchanges, market makers, and lending protocols. ParaSwap API allows users to fetch optimal prices to swap from one token to another and then build transaction data that can be used to execute transactions on-chain. Официален уебсайт: https://paraswap.xyz/ Бяла книга: https://developers.paraswap.network/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xcafe001067cdef266afb7eb5a286dcfd277f3de5 Купете PSP сега!

Токеномика и анализ на цената за ParaSwap (PSP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ParaSwap (PSP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.05M $ 18.05M $ 18.05M Общо предлагане: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Циркулиращо предлагане: $ 744.98M $ 744.98M $ 744.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 48.46M $ 48.46M $ 48.46M Рекорд за всички времена: $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0126518647049269 $ 0.0126518647049269 $ 0.0126518647049269 Текуща цена: $ 0.024229 $ 0.024229 $ 0.024229 Научете повече за цената на ParaSwap (PSP)

Токеномика на ParaSwap (PSP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ParaSwap (PSP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PSP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PSP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PSP, разгледайте цената в реално време на токените PSP!

