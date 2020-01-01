Токеномика на Paris Saint-Germain (PSG) Открийте ключова информация за Paris Saint-Germain (PSG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Paris Saint-Germain (PSG) The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services. Официален уебсайт: https://www.socios.com/paris-saint-germain/ Изследовател на блокове: https://chiliscan.com/token/0xc2661815C69c2B3924D3dd0c2C1358A1E38A3105 Купете PSG сега!

Токеномика и анализ на цената за Paris Saint-Germain (PSG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Paris Saint-Germain (PSG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.67M $ 18.67M $ 18.67M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 10.24M $ 10.24M $ 10.24M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 50.1 $ 50.1 $ 50.1 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.351577858797389 $ 1.351577858797389 $ 1.351577858797389 Текуща цена: $ 1.823 $ 1.823 $ 1.823 Научете повече за цената на Paris Saint-Germain (PSG)

Токеномика на Paris Saint-Germain (PSG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Paris Saint-Germain (PSG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PSG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PSG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PSG, разгледайте цената в реално време на токените PSG!

Как да купя PSG Интересувате се да добавите Paris Saint-Germain (PSG) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PSG, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PSG в MEXC сега!

История на цените на Paris Saint-Germain (PSG) Анализирането на историята на цените на PSG помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PSG сега!

Прогноза за цената за PSG Искате ли да знаете какъв път може да поеме PSG? Нашата страница за прогноза за цената PSG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PSG сега!

