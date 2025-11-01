БорсаDEX+
Цената в реално време на Succinct днес е 0.6479 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PROVE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PROVE в MEXC сега.

Повече за PROVE

PROVEценова информация

Какво представлява PROVE

Бяла книга PROVE

Официален уебсайт на PROVE

Токеномика на PROVE

PROVE ценова прогноза

PROVE История

Ръководство за закупуване за PROVE

Конвертор на валута PROVE във фиат

PROVE спот

PROVE USDT-M фючърси

Succinct Лого

Succinct цена(PROVE)

1 PROVE към USD - цена в реално време:

$0.6476
$0.6476$0.6476
-3.02%1D
USD
Succinct (PROVE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:07:12 (UTC+8)

Информация за цената за Succinct (PROVE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.6355
$ 0.6355$ 0.6355
24-часов нисък
$ 0.6954
$ 0.6954$ 0.6954
24-часов висок

$ 0.6355
$ 0.6355$ 0.6355

$ 0.6954
$ 0.6954$ 0.6954

$ 1.7260015460023572
$ 1.7260015460023572$ 1.7260015460023572

$ 0.4184223922367206
$ 0.4184223922367206$ 0.4184223922367206

-2.98%

-3.02%

-34.84%

-34.84%

Цената в реално време за Succinct (PROVE) е$ 0.6479. През последните 24 часа PROVE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.6355 до най-висока стойност $ 0.6954, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PROVE е $ 1.7260015460023572, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.4184223922367206.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PROVE има промяна от -2.98% за последния час, -3.02% за 24 часа и -34.84% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Succinct (PROVE)

No.267

$ 126.34M
$ 126.34M$ 126.34M

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

$ 647.90M
$ 647.90M$ 647.90M

195.00M
195.00M 195.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.50%

ETH

Текущата пазарна капитализация на Succinct е $ 126.34M, като 24-часовият обем на търговията е $ 1.16M. Циркулиращото предлагане на PROVE е 195.00M, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 647.90M.

История на цените за Succinct (PROVE) USD

Проследете промените в цените за Succinct днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.020167-3.02%
30 дни$ -0.1026-13.68%
60 дни$ -0.2382-26.89%
90 дни$ +0.1479+29.58%
Succinct Промяна на цената днес

Днес PROVE регистрира промяна от $ -0.020167 (-3.02%), отразяваща последната му пазарна активност.

Succinct 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.1026 (-13.68%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Succinct 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни PROVE отбеляза промяна на $ -0.2382 (-26.89%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Succinct 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.1479 (+29.58%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Succinct (PROVE) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Succinct сега.

Какво е Succinct (PROVE)

Succinct Network is a decentralized protocol that proves the world’s software. The network coordinates a distributed set of provers who generate zeroknowledge proofs through a novel incentive mechanism called proof contests to create the world’s most efficient, robust proving cluster. The Succinct Network introduces the idea of a global, distributed proving cluster codesigned with SP1 and powered by a competitive auction mechanism called proof contests to dramatically expand the proving capacity of the world

Succinct се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Succinct инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете PROVE наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Succinct в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Succinct купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Succinct (USD)

Колко ще струва Succinct (PROVE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Succinct (PROVE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Succinct.

Проверете прогнозата за цената за Succinct сега!

Токеномика на Succinct (PROVE)

Разбирането на токеномиката на Succinct (PROVE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PROVE сега!

Как да купя Succinct (PROVE)

Търсите как да купите Succinct? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Succinct от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

PROVE към местни валути

1 Succinct(PROVE) към VND
17,049.4885
1 Succinct(PROVE) към AUD
A$0.984808
1 Succinct(PROVE) към GBP
0.492404
1 Succinct(PROVE) към EUR
0.557194
1 Succinct(PROVE) към USD
$0.6479
1 Succinct(PROVE) към MYR
RM2.714701
1 Succinct(PROVE) към TRY
27.244195
1 Succinct(PROVE) към JPY
¥99.7766
1 Succinct(PROVE) към ARS
ARS$938.982033
1 Succinct(PROVE) към RUB
52.35032
1 Succinct(PROVE) към INR
57.53352
1 Succinct(PROVE) към IDR
Rp10,798.329014
1 Succinct(PROVE) към PHP
38.038209
1 Succinct(PROVE) към EGP
￡E.30.600317
1 Succinct(PROVE) към BRL
R$3.479223
1 Succinct(PROVE) към CAD
C$0.90706
1 Succinct(PROVE) към BDT
79.251128
1 Succinct(PROVE) към NGN
937.621443
1 Succinct(PROVE) към COP
$2,501.5419
1 Succinct(PROVE) към ZAR
R.11.228107
1 Succinct(PROVE) към UAH
27.179405
1 Succinct(PROVE) към TZS
T.Sh.1,595.810095
1 Succinct(PROVE) към VES
Bs143.1859
1 Succinct(PROVE) към CLP
$610.3218
1 Succinct(PROVE) към PKR
Rs181.988631
1 Succinct(PROVE) към KZT
343.348126
1 Succinct(PROVE) към THB
฿20.998439
1 Succinct(PROVE) към TWD
NT$19.929404
1 Succinct(PROVE) към AED
د.إ2.377793
1 Succinct(PROVE) към CHF
Fr0.51832
1 Succinct(PROVE) към HKD
HK$5.034183
1 Succinct(PROVE) към AMD
֏247.95133
1 Succinct(PROVE) към MAD
.د.م5.993075
1 Succinct(PROVE) към MXN
$12.025024
1 Succinct(PROVE) към SAR
ريال2.429625
1 Succinct(PROVE) към ETB
Br99.919138
1 Succinct(PROVE) към KES
KSh83.702201
1 Succinct(PROVE) към JOD
د.أ0.4593611
1 Succinct(PROVE) към PLN
2.390751
1 Succinct(PROVE) към RON
лв2.85076
1 Succinct(PROVE) към SEK
kr6.148571
1 Succinct(PROVE) към BGN
лв1.094951
1 Succinct(PROVE) към HUF
Ft217.927644
1 Succinct(PROVE) към CZK
13.67069
1 Succinct(PROVE) към KWD
د.ك0.1982574
1 Succinct(PROVE) към ILS
2.105675
1 Succinct(PROVE) към BOB
Bs4.476989
1 Succinct(PROVE) към AZN
1.10143
1 Succinct(PROVE) към TJS
SM5.967159
1 Succinct(PROVE) към GEL
1.755809
1 Succinct(PROVE) към AOA
Kz593.858661
1 Succinct(PROVE) към BHD
.د.ب0.2436104
1 Succinct(PROVE) към BMD
$0.6479
1 Succinct(PROVE) към DKK
kr4.191913
1 Succinct(PROVE) към HNL
L17.052728
1 Succinct(PROVE) към MUR
29.634946
1 Succinct(PROVE) към NAD
$11.195712
1 Succinct(PROVE) към NOK
kr6.556748
1 Succinct(PROVE) към NZD
$1.127346
1 Succinct(PROVE) към PAB
B/.0.6479
1 Succinct(PROVE) към PGK
K2.727659
1 Succinct(PROVE) към QAR
ر.ق2.358356
1 Succinct(PROVE) към RSD
дин.65.839598
1 Succinct(PROVE) към UZS
soʻm7,806.022301
1 Succinct(PROVE) към ALL
L54.300499
1 Succinct(PROVE) към ANG
ƒ1.159741
1 Succinct(PROVE) към AWG
ƒ1.159741
1 Succinct(PROVE) към BBD
$1.2958
1 Succinct(PROVE) към BAM
KM1.088472
1 Succinct(PROVE) към BIF
Fr1,916.4882
1 Succinct(PROVE) към BND
$0.84227
1 Succinct(PROVE) към BSD
$0.6479
1 Succinct(PROVE) към JMD
$104.091614
1 Succinct(PROVE) към KHR
2,602.005274
1 Succinct(PROVE) към KMF
Fr276.0054
1 Succinct(PROVE) към LAK
14,084.782327
1 Succinct(PROVE) към LKR
රු197.466962
1 Succinct(PROVE) към MDL
L10.94951
1 Succinct(PROVE) към MGA
Ar2,918.46555
1 Succinct(PROVE) към MOP
P5.189679
1 Succinct(PROVE) към MVR
9.91287
1 Succinct(PROVE) към MWK
MK1,124.825669
1 Succinct(PROVE) към MZN
MT41.40081
1 Succinct(PROVE) към NPR
रु91.988842
1 Succinct(PROVE) към PYG
4,594.9068
1 Succinct(PROVE) към RWF
Fr941.3987
1 Succinct(PROVE) към SBD
$5.332217
1 Succinct(PROVE) към SCR
8.992852
1 Succinct(PROVE) към SRD
$24.94415
1 Succinct(PROVE) към SVC
$5.669125
1 Succinct(PROVE) към SZL
L11.241065
1 Succinct(PROVE) към TMT
m2.26765
1 Succinct(PROVE) към TND
د.ت1.9028823
1 Succinct(PROVE) към TTD
$4.386283
1 Succinct(PROVE) към UGX
Sh2,257.2836
1 Succinct(PROVE) към XAF
Fr368.0072
1 Succinct(PROVE) към XCD
$1.74933
1 Succinct(PROVE) към XOF
Fr368.0072
1 Succinct(PROVE) към XPF
Fr66.7337
1 Succinct(PROVE) към BWP
P8.707776
1 Succinct(PROVE) към BZD
$1.302279
1 Succinct(PROVE) към CVE
$61.738391
1 Succinct(PROVE) към DJF
Fr115.3262
1 Succinct(PROVE) към DOP
$41.523911
1 Succinct(PROVE) към DZD
د.ج84.207563
1 Succinct(PROVE) към FJD
$1.464254
1 Succinct(PROVE) към GNF
Fr5,633.4905
1 Succinct(PROVE) към GTQ
Q4.969393
1 Succinct(PROVE) към GYD
$135.683218
1 Succinct(PROVE) към ISK
kr80.9875

Succinct ресурс

За по-задълбочено разбиране на Succinct, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Succinct
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Succinct

Колко струва Succinct (PROVE) днес?
Цената в реално време на PROVE в USD е 0.6479 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на PROVE към USD?
Текущата цена на PROVE към USD е $ 0.6479. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Succinct?
Пазарната капитализация за PROVE е $ 126.34M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на PROVE?
Циркулиращото предлагане на PROVE е 195.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на PROVE?
PROVE постигна ATH цена от 1.7260015460023572 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на PROVE?
PROVE достигна ATL цена от 0.4184223922367206 USD.
Какъв е обемът на търговията на PROVE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за PROVE е $ 1.16M USD.
Ще се повиши ли PROVE тази година?
PROVE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за PROVE за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:07:12 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Succinct (PROVE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор PROVE-към-USD

Сума

PROVE
PROVE
USD
USD

1 PROVE = 0.6479 USD

Търговия на PROVE

PROVE/USDC
$0.6474
$0.6474$0.6474
-2.88%
PROVE/USDT
$0.6476
$0.6476$0.6476
-3.02%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

