Информация за Prisma Finance (PRISMA) Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral. Официален уебсайт: https://prismafinance.com/ Бяла книга: https://docs.prismafinance.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xdA47862a83dac0c112BA89c6abC2159b95afd71C Купете PRISMA сега!

Токеномика и анализ на цената за Prisma Finance (PRISMA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Prisma Finance (PRISMA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.02M $ 12.02M $ 12.02M Рекорд за всички времена: $ 2.136 $ 2.136 $ 2.136 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.017539074103003743 $ 0.017539074103003743 $ 0.017539074103003743 Текуща цена: $ 0.04006 $ 0.04006 $ 0.04006 Научете повече за цената на Prisma Finance (PRISMA)

Токеномика на Prisma Finance (PRISMA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Prisma Finance (PRISMA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PRISMA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PRISMA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PRISMA, разгледайте цената в реално време на токените PRISMA!

История на цените на Prisma Finance (PRISMA) Анализирането на историята на цените на PRISMA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PRISMA сега!

Прогноза за цената за PRISMA Искате ли да знаете какъв път може да поеме PRISMA? Нашата страница за прогноза за цената PRISMA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PRISMA сега!

