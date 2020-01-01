Токеномика на Privasea AI (PRAI) Открийте ключова информация за Privasea AI (PRAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Privasea AI (PRAI) Privasea is a decentralized network for confidential computing and secure AI applications. Официален уебсайт: https://www.privasea.ai/ Бяла книга: https://www.privasea.ai/white-paper Изследовател на блокове: https://bscscan.com/ Купете PRAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Privasea AI (PRAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Privasea AI (PRAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 206.04M $ 206.04M $ 206.04M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.90M $ 17.90M $ 17.90M Рекорд за всички времена: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0098488046321807 $ 0.0098488046321807 $ 0.0098488046321807 Текуща цена: $ 0.0179 $ 0.0179 $ 0.0179 Научете повече за цената на Privasea AI (PRAI)

Токеномика на Privasea AI (PRAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Privasea AI (PRAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PRAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PRAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PRAI, разгледайте цената в реално време на токените PRAI!

Как да купя PRAI Интересувате се да добавите Privasea AI (PRAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PRAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PRAI в MEXC сега!

История на цените на Privasea AI (PRAI) Анализирането на историята на цените на PRAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PRAI сега!

Прогноза за цената за PRAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме PRAI? Нашата страница за прогноза за цената PRAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PRAI сега!

