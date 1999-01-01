Токеномика на Pop Social (PPT) Открийте ключова информация за Pop Social (PPT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pop Social (PPT) Pop is the ultimate social gateway to Web3. Experience a decentralized app that empowers content creators and consumers to gain value in return for the value they bring to the platform. Own original content to leverage the creator economy and claim social recognition. Официален уебсайт: https://www.popsocial.io/ Бяла книга: https://docsend.com/view/2d6dkhpfy98wqqf9/d/fca78e3kk8viyrpd Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xDf061250302E5cCae091B18CA2B45914D785F214 Купете PPT сега!

Токеномика и анализ на цената за Pop Social (PPT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pop Social (PPT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 80.43M $ 80.43M $ 80.43M Рекорд за всички времена: $ 0.5701 $ 0.5701 $ 0.5701 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02708770197649087 $ 0.02708770197649087 $ 0.02708770197649087 Текуща цена: $ 0.40216 $ 0.40216 $ 0.40216 Научете повече за цената на Pop Social (PPT)

Токеномика на Pop Social (PPT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pop Social (PPT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PPT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PPT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PPT, разгледайте цената в реално време на токените PPT!

Как да купя PPT Интересувате се да добавите Pop Social (PPT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PPT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PPT в MEXC сега!

История на цените на Pop Social (PPT) Анализирането на историята на цените на PPT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PPT сега!

Прогноза за цената за PPT Искате ли да знаете какъв път може да поеме PPT? Нашата страница за прогноза за цената PPT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PPT сега!

