With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy. Официален уебсайт: https://www.portoken.com Бяла книга: https://www.portoken.com/portoken-whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x9000Cac49C3841926Baac5b2E13c87D43e51B6a4

Пазарна капитализация: $ 362.20K Общо предлагане: $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 3.78B FDV (оценка при пълна реализация): $ 957.00K Рекорд за всички времена: $ 0.0016 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000070342407221662 Текуща цена: $ 0.0000957

Токеномика на Portuma (PORTUMA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Portuma (PORTUMA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PORTUMA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PORTUMA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

