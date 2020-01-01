Токеномика на FC Porto Fan Token (PORTO) Открийте ключова информация за FC Porto Fan Token (PORTO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FC Porto Fan Token (PORTO) FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League. Официален уебсайт: https://www.fcporto.pt/ Изследовател на блокове: https://www.bscscan.com/token/0x49f2145d6366099e13B10FbF80646C0F377eE7f6 Купете PORTO сега!

Токеномика и анализ на цената за FC Porto Fan Token (PORTO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FC Porto Fan Token (PORTO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.59M $ 10.59M $ 10.59M Общо предлагане: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Циркулиращо предлагане: $ 11.33M $ 11.33M $ 11.33M FDV (оценка при пълна реализация): $ 37.40M $ 37.40M $ 37.40M Рекорд за всички времена: $ 2.505 $ 2.505 $ 2.505 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.6970188925487788 $ 0.6970188925487788 $ 0.6970188925487788 Текуща цена: $ 0.9349 $ 0.9349 $ 0.9349 Научете повече за цената на FC Porto Fan Token (PORTO)

Токеномика на FC Porto Fan Token (PORTO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FC Porto Fan Token (PORTO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PORTO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PORTO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PORTO, разгледайте цената в реално време на токените PORTO!

Как да купя PORTO Интересувате се да добавите FC Porto Fan Token (PORTO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PORTO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PORTO в MEXC сега!

История на цените на FC Porto Fan Token (PORTO) Анализирането на историята на цените на PORTO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PORTO сега!

Прогноза за цената за PORTO Искате ли да знаете какъв път може да поеме PORTO? Нашата страница за прогноза за цената PORTO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PORTO сега!

