Токеномика на Port3 Network (PORT3) Открийте ключова информация за Port3 Network (PORT3), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Port3 Network (PORT3) Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases. Официален уебсайт: https://port3.io/ Бяла книга: https://port3.notion.site/Welcome-to-Port3-Network-Documentation-bd68e91eaf184b39999668e337f9d1eb Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xb4357054c3da8d46ed642383f03139ac7f090343 Купете PORT3 сега!

Токеномика и анализ на цената за Port3 Network (PORT3) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Port3 Network (PORT3), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.98M $ 18.98M $ 18.98M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 499.85M $ 499.85M $ 499.85M FDV (оценка при пълна реализация): $ 37.97M $ 37.97M $ 37.97M Рекорд за всички времена: $ 0.32968 $ 0.32968 $ 0.32968 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.011041491512868788 $ 0.011041491512868788 $ 0.011041491512868788 Текуща цена: $ 0.03797 $ 0.03797 $ 0.03797 Научете повече за цената на Port3 Network (PORT3)

Токеномика на Port3 Network (PORT3): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Port3 Network (PORT3) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PORT3 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PORT3 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PORT3, разгледайте цената в реално време на токените PORT3!

Как да купя PORT3 Интересувате се да добавите Port3 Network (PORT3) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PORT3, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PORT3 в MEXC сега!

История на цените на Port3 Network (PORT3) Анализирането на историята на цените на PORT3 помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PORT3 сега!

Прогноза за цената за PORT3 Искате ли да знаете какъв път може да поеме PORT3? Нашата страница за прогноза за цената PORT3 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PORT3 сега!

