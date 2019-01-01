Токеномика на PortugalNationalTeam (POR) Открийте ключова информация за PortugalNationalTeam (POR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PortugalNationalTeam (POR) One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. Официален уебсайт: https://www.fpf.pt/pt/ Изследовател на блокове: https://chiliscan.com/token/0xffad7930b474d45933c93b83a2802204b8787129 Купете POR сега!

Токеномика и анализ на цената за PortugalNationalTeam (POR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PortugalNationalTeam (POR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.98M $ 3.98M $ 3.98M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 4.63M $ 4.63M $ 4.63M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 7.363 $ 7.363 $ 7.363 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.2656811220211176 $ 0.2656811220211176 $ 0.2656811220211176 Текуща цена: $ 0.8601 $ 0.8601 $ 0.8601 Научете повече за цената на PortugalNationalTeam (POR)

Токеномика на PortugalNationalTeam (POR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PortugalNationalTeam (POR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой POR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой POR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на POR, разгледайте цената в реално време на токените POR!

История на цените на PortugalNationalTeam (POR) Анализирането на историята на цените на POR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на POR сега!

Прогноза за цената за POR Искате ли да знаете какъв път може да поеме POR? Нашата страница за прогноза за цената POR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените POR сега!

