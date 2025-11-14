Токеномика на Zypher Network (POP)

Токеномика на Zypher Network (POP)

Открийте ключова информация за Zypher Network (POP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:17:49 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ на цената за Zypher Network (POP)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Zypher Network (POP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M
Общо предлагане:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Циркулиращо предлагане:
$ 1.50B
$ 1.50B$ 1.50B
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 16.64M
$ 16.64M$ 16.64M
Рекорд за всички времена:
$ 0.012688
$ 0.012688$ 0.012688
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.000910956106492917
$ 0.000910956106492917$ 0.000910956106492917
Текуща цена:
$ 0.001664
$ 0.001664$ 0.001664

Информация за Zypher Network (POP)

Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.

Официален уебсайт:
https://zypher.network/
Бяла книга:
https://zypher.network/whitepaper
Изследовател на блокове:
https://bscscan.com/token/0xA3cfB853339b77F385B994799B015cB04b208Fe6

Токеномика на Zypher Network (POP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Zypher Network (POP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой POP токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой POP токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на POP, разгледайте цената в реално време на токените POP!

Как да купя POP

Интересувате се да добавите Zypher Network (POP) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на POP, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на Zypher Network (POP)

Анализирането на историята на цените на POP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за POP

Искате ли да знаете какъв път може да поеме POP? Нашата страница за прогноза за цената POP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Защо трябва да изберете MEXC?

MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.

Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари
Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите
#1 ликвидност в цялата индустрия
Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти
100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства
Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT
mc_how_why_title
Купете крипто само с 1 USDT: Вашият най-лесен път към крипто!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.

Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност