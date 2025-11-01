БорсаDEX+
Цената в реално време на Zypher Network днес е 0.00704 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за POP към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на POP в MEXC сега.

Zypher Network Лого

Zypher Network цена(POP)

1 POP към USD - цена в реално време:

$0.00704
+1.79%1D
USD
Zypher Network (POP) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:07:04 (UTC+8)

Информация за цената за Zypher Network (POP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.006782
24-часов нисък
$ 0.007727
24-часов висок

$ 0.006782
$ 0.007727
$ 0.0122852444917876
$ 0.002791791080263578
+2.08%

+1.79%

+0.02%

+0.02%

Цената в реално време за Zypher Network (POP) е$ 0.00704. През последните 24 часа POP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.006782 до най-висока стойност $ 0.007727, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на POP е $ 0.0122852444917876, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.002791791080263578.

Що се отнася до краткосрочното представяне, POP има промяна от +2.08% за последния час, +1.79% за 24 часа и +0.02% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Zypher Network (POP)

No.1120

$ 10.59M
$ 72.81K
$ 70.40M
1.50B
10,000,000,000
10,000,000,000
15.04%

BSC

Текущата пазарна капитализация на Zypher Network е $ 10.59M, като 24-часовият обем на търговията е $ 72.81K. Циркулиращото предлагане на POP е 1.50B, като общото предлагане е 10000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 70.40M.

История на цените за Zypher Network (POP) USD

Проследете промените в цените за Zypher Network днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.0001238+1.79%
30 дни$ -0.004343-38.16%
60 дни$ +0.00604+604.00%
90 дни$ +0.00604+604.00%
Zypher Network Промяна на цената днес

Днес POP регистрира промяна от $ +0.0001238 (+1.79%), отразяваща последната му пазарна активност.

Zypher Network 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.004343 (-38.16%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Zypher Network 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни POP отбеляза промяна на $ +0.00604 (+604.00%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Zypher Network 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.00604 (+604.00%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Zypher Network (POP) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Zypher Network сега.

Какво е Zypher Network (POP)

Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.

Zypher Network се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Zypher Network инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете POP наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Zypher Network в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Zypher Network купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Zypher Network (USD)

Колко ще струва Zypher Network (POP) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Zypher Network (POP) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Zypher Network.

Проверете прогнозата за цената за Zypher Network сега!

Токеномика на Zypher Network (POP)

Разбирането на токеномиката на Zypher Network (POP) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените POP сега!

Как да купя Zypher Network (POP)

Търсите как да купите Zypher Network? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Zypher Network от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

Zypher Network ресурс

За по-задълбочено разбиране на Zypher Network, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Zypher Network
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Zypher Network

Колко струва Zypher Network (POP) днес?
Цената в реално време на POP в USD е 0.00704 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на POP към USD?
Текущата цена на POP към USD е $ 0.00704. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Zypher Network?
Пазарната капитализация за POP е $ 10.59M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на POP?
Циркулиращото предлагане на POP е 1.50B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на POP?
POP постигна ATH цена от 0.0122852444917876 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на POP?
POP достигна ATL цена от 0.002791791080263578 USD.
Какъв е обемът на търговията на POP?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за POP е $ 72.81K USD.
Ще се повиши ли POP тази година?
POP може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за POP за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:07:04 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Zypher Network (POP)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

