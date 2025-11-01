Какво е Zypher Network (POP)

Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.

Токеномика на Zypher Network (POP)

Разбирането на токеномиката на Zypher Network (POP) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените POP сега!

Zypher Network ресурс

За по-задълбочено разбиране на Zypher Network, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно Zypher Network Колко струва Zypher Network (POP) днес? Цената в реално време на POP в USD е 0.00704 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на POP към USD? $ 0.00704 . Проверете Текущата цена на POP към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на Zypher Network? Пазарната капитализация за POP е $ 10.59M USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на POP? Циркулиращото предлагане на POP е 1.50B USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на POP? POP постигна ATH цена от 0.0122852444917876 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на POP? POP достигна ATL цена от 0.002791791080263578 USD . Какъв е обемът на търговията на POP? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за POP е $ 72.81K USD . Ще се повиши ли POP тази година? POP може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за POP за по-задълбочен анализ.

