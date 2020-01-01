Токеномика на Polygon Ecosystem (POL) Открийте ключова информация за Polygon Ecosystem (POL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Polygon Ecosystem (POL) POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token. Официален уебсайт: https://polygon.technology/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x455e53CBB86018Ac2B8092FdCd39d8444aFFC3F6 Купете POL сега!

Токеномика и анализ на цената за Polygon Ecosystem (POL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Polygon Ecosystem (POL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 10.48B $ 10.48B $ 10.48B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 1.2911 $ 1.2911 $ 1.2911 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.15331252511554322 $ 0.15331252511554322 $ 0.15331252511554322 Текуща цена: $ 0.2387 $ 0.2387 $ 0.2387 Научете повече за цената на Polygon Ecosystem (POL)

Токеномика на Polygon Ecosystem (POL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Polygon Ecosystem (POL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой POL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой POL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на POL, разгледайте цената в реално време на токените POL!

Как да купя POL Интересувате се да добавите Polygon Ecosystem (POL) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на POL, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате POL в MEXC сега!

История на цените на Polygon Ecosystem (POL) Анализирането на историята на цените на POL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на POL сега!

Прогноза за цената за POL Искате ли да знаете какъв път може да поеме POL? Нашата страница за прогноза за цената POL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените POL сега!

