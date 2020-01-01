Токеномика на Pocket Network (POKT) Открийте ключова информация за Pocket Network (POKT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pocket Network (POKT) Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT. Официален уебсайт: https://www.pokt.network/ Бяла книга: https://docs.pokt.network/home/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/6CAsXfiCXZfP8APCG6Vma2DFMindopxiqYQN4LSQfhoC Купете POKT сега!

Токеномика и анализ на цената за Pocket Network (POKT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pocket Network (POKT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 80.59M $ 80.59M $ 80.59M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 2.01B $ 2.01B $ 2.01B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 3.21 $ 3.21 $ 3.21 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.008747360397530879 $ 0.008747360397530879 $ 0.008747360397530879 Текуща цена: $ 0.04006 $ 0.04006 $ 0.04006 Научете повече за цената на Pocket Network (POKT)

Токеномика на Pocket Network (POKT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pocket Network (POKT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой POKT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой POKT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на POKT, разгледайте цената в реално време на токените POKT!

Как да купя POKT Интересувате се да добавите Pocket Network (POKT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на POKT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате POKT в MEXC сега!

История на цените на Pocket Network (POKT) Анализирането на историята на цените на POKT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на POKT сега!

Прогноза за цената за POKT Искате ли да знаете какъв път може да поеме POKT? Нашата страница за прогноза за цената POKT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените POKT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!