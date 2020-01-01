Токеномика на Pokemon (POKEMON) Открийте ключова информация за Pokemon (POKEMON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pokemon (POKEMON) Welcome to Pokemon, a cryptocurrency project that combines the magic of Pokemon with the potential of meme coins. In this enchanting digital world, we invite you to embark on a one-of-a-kind adventure. Официален уебсайт: https://pokemonmoon.xyz/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x15A5343E60afFB7F711e5eD4d24c714E62a30ff6 Купете POKEMON сега!

Токеномика и анализ на цената за Pokemon (POKEMON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pokemon (POKEMON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 20.16K $ 20.16K $ 20.16K Рекорд за всички времена: $ 0.000000000003 $ 0.000000000003 $ 0.000000000003 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000000000038082 $ 0.000000000000038082 $ 0.000000000000038082 Текуща цена: $ 0.000000000000048 $ 0.000000000000048 $ 0.000000000000048 Научете повече за цената на Pokemon (POKEMON)

Токеномика на Pokemon (POKEMON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pokemon (POKEMON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой POKEMON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой POKEMON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на POKEMON, разгледайте цената в реално време на токените POKEMON!

Как да купя POKEMON Интересувате се да добавите Pokemon (POKEMON) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на POKEMON, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате POKEMON в MEXC сега!

История на цените на Pokemon (POKEMON) Анализирането на историята на цените на POKEMON помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на POKEMON сега!

Прогноза за цената за POKEMON Искате ли да знаете какъв път може да поеме POKEMON? Нашата страница за прогноза за цената POKEMON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените POKEMON сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!