Токеномика на poor guy (POGAI) Открийте ключова информация за poor guy (POGAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за poor guy (POGAI) poor guy is a meme token. Официален уебсайт: https://www.pogai.org/ Изследовател на блокове: https://arbiscan.io/token/0x6fd58f5a2f3468e35feb098b5f59f04157002407 Купете POGAI сега!

Токеномика и анализ на цената за poor guy (POGAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за poor guy (POGAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 161.80K $ 161.80K $ 161.80K Рекорд за всички времена: $ 0.00127616 $ 0.00127616 $ 0.00127616 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000340356086191 $ 0.000000340356086191 $ 0.000000340356086191 Текуща цена: $ 0.000001618 $ 0.000001618 $ 0.000001618 Научете повече за цената на poor guy (POGAI)

Токеномика на poor guy (POGAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на poor guy (POGAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой POGAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой POGAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на POGAI, разгледайте цената в реално време на токените POGAI!

Как да купя POGAI Интересувате се да добавите poor guy (POGAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на POGAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате POGAI в MEXC сега!

История на цените на poor guy (POGAI) Анализирането на историята на цените на POGAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на POGAI сега!

Прогноза за цената за POGAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме POGAI? Нашата страница за прогноза за цената POGAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените POGAI сега!

