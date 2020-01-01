Токеномика на Pond Coin (PNDC) Открийте ключова информация за Pond Coin (PNDC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pond Coin (PNDC) Pond0x is a meme coin on Ethereum. Официален уебсайт: https://www.pond0x.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x423f4e6138E475D85CF7Ea071AC92097Ed631eea Купете PNDC сега!

Токеномика и анализ на цената за Pond Coin (PNDC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pond Coin (PNDC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 22.55T $ 22.55T $ 22.55T Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.13M $ 4.13M $ 4.13M Рекорд за всички времена: $ 0.0000032 $ 0.0000032 $ 0.0000032 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000000000000003 $ 0.000000000000000003 $ 0.000000000000000003 Текуща цена: $ 0.00000018332 $ 0.00000018332 $ 0.00000018332 Научете повече за цената на Pond Coin (PNDC)

Токеномика на Pond Coin (PNDC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pond Coin (PNDC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PNDC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PNDC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PNDC, разгледайте цената в реално време на токените PNDC!

Как да купя PNDC Интересувате се да добавите Pond Coin (PNDC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PNDC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PNDC в MEXC сега!

История на цените на Pond Coin (PNDC) Анализирането на историята на цените на PNDC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PNDC сега!

Прогноза за цената за PNDC Искате ли да знаете какъв път може да поеме PNDC? Нашата страница за прогноза за цената PNDC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PNDC сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!