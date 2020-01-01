Токеномика на Primex Finance (PMX) Открийте ключова информация за Primex Finance (PMX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Primex Finance (PMX) Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity. Официален уебсайт: https://primex.finance/ Бяла книга: https://docsend.com/view/qqd7badxxqhcyqxp Изследовател на блокове: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x0b3eaead748facdb9d943d3407011f16eb17d0cf

Токеномика и анализ на цената за Primex Finance (PMX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Primex Finance (PMX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 109.44K $ 109.44K $ 109.44K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 70.88M $ 70.88M $ 70.88M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Рекорд за всички времена: $ 0.288 $ 0.288 $ 0.288 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001269341594771277 $ 0.001269341594771277 $ 0.001269341594771277 Текуща цена: $ 0.001544 $ 0.001544 $ 0.001544 Научете повече за цената на Primex Finance (PMX)

Токеномика на Primex Finance (PMX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Primex Finance (PMX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PMX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PMX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PMX, разгледайте цената в реално време на токените PMX!

Как да купя PMX Интересувате се да добавите Primex Finance (PMX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PMX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на Primex Finance (PMX) Анализирането на историята на цените на PMX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PMX сега!

Прогноза за цената за PMX Искате ли да знаете какъв път може да поеме PMX? Нашата страница за прогноза за цената PMX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PMX сега!

