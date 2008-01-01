Токеномика на Public Masterpiece (PMT) Открийте ключова информация за Public Masterpiece (PMT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Public Masterpiece (PMT) Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties. Официален уебсайт: https://publicmasterpiece.com Бяла книга: https://docs.publicmasterpiece.com/public-masterpiece-token-docs Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x68ae2f202799be2008c89e2100257e66f77da1f3 Купете PMT сега!

Токеномика и анализ на цената за Public Masterpiece (PMT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Public Masterpiece (PMT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.03M $ 10.03M $ 10.03M Общо предлагане: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Циркулиращо предлагане: $ 104.47M $ 104.47M $ 104.47M FDV (оценка при пълна реализация): $ 191.96M $ 191.96M $ 191.96M Рекорд за всички времена: $ 0.10405 $ 0.10405 $ 0.10405 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.05461824789246768 $ 0.05461824789246768 $ 0.05461824789246768 Текуща цена: $ 0.09598 $ 0.09598 $ 0.09598 Научете повече за цената на Public Masterpiece (PMT)

Токеномика на Public Masterpiece (PMT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Public Masterpiece (PMT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PMT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PMT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PMT, разгледайте цената в реално време на токените PMT!

Как да купя PMT Интересувате се да добавите Public Masterpiece (PMT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PMT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PMT в MEXC сега!

История на цените на Public Masterpiece (PMT) Анализирането на историята на цените на PMT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PMT сега!

Прогноза за цената за PMT Искате ли да знаете какъв път може да поеме PMT? Нашата страница за прогноза за цената PMT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PMT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!