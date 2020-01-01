Токеномика на PLYR L1 (PLYR) Открийте ключова информация за PLYR L1 (PLYR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PLYR L1 (PLYR) PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry. Официален уебсайт: https://plyr.network Бяла книга: https://whitepaper.plyr.network/ Изследовател на блокове: https://explorer.plyr.network/ Купете PLYR сега!

Токеномика и анализ на цената за PLYR L1 (PLYR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PLYR L1 (PLYR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 468.34K $ 468.34K $ 468.34K Общо предлагане: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M Циркулиращо предлагане: $ 86.09M $ 86.09M $ 86.09M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.08M $ 4.08M $ 4.08M Рекорд за всички времена: $ 0.10656 $ 0.10656 $ 0.10656 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00031171224241806 $ 0.00031171224241806 $ 0.00031171224241806 Текуща цена: $ 0.00544 $ 0.00544 $ 0.00544 Научете повече за цената на PLYR L1 (PLYR)

Токеномика на PLYR L1 (PLYR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PLYR L1 (PLYR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PLYR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PLYR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PLYR, разгледайте цената в реално време на токените PLYR!

Как да купя PLYR Интересувате се да добавите PLYR L1 (PLYR) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PLYR, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PLYR в MEXC сега!

История на цените на PLYR L1 (PLYR) Анализирането на историята на цените на PLYR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PLYR сега!

Прогноза за цената за PLYR Искате ли да знаете какъв път може да поеме PLYR? Нашата страница за прогноза за цената PLYR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PLYR сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!