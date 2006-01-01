Токеномика на Plume Network (PLUME) Открийте ключова информация за Plume Network (PLUME), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Plume Network (PLUME) Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets. Официален уебсайт: https://plume.org Бяла книга: https://docs.plume.org/plume Изследовател на блокове: https://explorer.plume.org/token/0x4C1746A800D224393fE2470C70A35717eD4eA5F1 Купете PLUME сега!

Токеномика и анализ на цената за Plume Network (PLUME) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Plume Network (PLUME), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 195.58M $ 195.58M $ 195.58M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 977.90M $ 977.90M $ 977.90M Рекорд за всички времена: $ 0.24793 $ 0.24793 $ 0.24793 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.07596247895192497 $ 0.07596247895192497 $ 0.07596247895192497 Текуща цена: $ 0.09779 $ 0.09779 $ 0.09779 Научете повече за цената на Plume Network (PLUME)

Токеномика на Plume Network (PLUME): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Plume Network (PLUME) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PLUME токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PLUME токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PLUME, разгледайте цената в реално време на токените PLUME!

История на цените на Plume Network (PLUME) Анализирането на историята на цените на PLUME помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PLUME сега!

Прогноза за цената за PLUME Искате ли да знаете какъв път може да поеме PLUME? Нашата страница за прогноза за цената PLUME съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PLUME сега!

