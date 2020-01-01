Токеномика на PLEARN (PLN) Открийте ключова информация за PLEARN (PLN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PLEARN (PLN) The Revolutionary Revamp of PLN: Bridging Luxury and Digital Assets. In an era where the boundaries between the digital and real worlds are rapidly blurring, PLN is setting a new standard by revamping its cryptocurrency token into a revolutionary asset that marries luxury with cutting-edge technology. Официален уебсайт: https://www.plearn.finance Бяла книга: https://app.plearnclub.com/PLEARN-Whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xBe0D3526fc797583Dada3F30BC390013062A048B Купете PLN сега!

Токеномика и анализ на цената за PLEARN (PLN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PLEARN (PLN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Общо предлагане: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Циркулиращо предлагане: $ 86.06M $ 86.06M $ 86.06M FDV (оценка при пълна реализация): $ 15.20M $ 15.20M $ 15.20M Рекорд за всички времена: $ 0.355 $ 0.355 $ 0.355 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.020444703935664384 $ 0.020444703935664384 $ 0.020444703935664384 Текуща цена: $ 0.02172 $ 0.02172 $ 0.02172 Научете повече за цената на PLEARN (PLN)

Токеномика на PLEARN (PLN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PLEARN (PLN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PLN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PLN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PLN, разгледайте цената в реално време на токените PLN!

Как да купя PLN Интересувате се да добавите PLEARN (PLN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PLN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PLN в MEXC сега!

История на цените на PLEARN (PLN) Анализирането на историята на цените на PLN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PLN сега!

Прогноза за цената за PLN Искате ли да знаете какъв път може да поеме PLN? Нашата страница за прогноза за цената PLN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PLN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!