Информация за Polemos (PLMS) Polemos is a leading Web3 gaming infrastructure platform, enabling seamless player onboarding, asset management, and engagement across blockchain games. Through strategic partnerships and innovative technologies, we bridge Web2 and Web3 gaming, creating a frictionless experience for players. Официален уебсайт: https://polemos.io/ Бяла книга: https://docs.polemos.io/whitepaper Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/tokenholderchart/0x68614481AeF06e53D23bbe0772343fB555ac40c8 Купете PLMS сега!

Токеномика и анализ на цената за Polemos (PLMS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Polemos (PLMS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 28.48M $ 28.48M $ 28.48M Рекорд за всички времена: $ 0.19 $ 0.19 $ 0.19 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.028114763014854684 $ 0.028114763014854684 $ 0.028114763014854684 Текуща цена: $ 0.02848 $ 0.02848 $ 0.02848 Научете повече за цената на Polemos (PLMS)

Токеномика на Polemos (PLMS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Polemos (PLMS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PLMS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PLMS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PLMS, разгледайте цената в реално време на токените PLMS!

Как да купя PLMS Интересувате се да добавите Polemos (PLMS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PLMS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PLMS в MEXC сега!

История на цените на Polemos (PLMS) Анализирането на историята на цените на PLMS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PLMS сега!

Прогноза за цената за PLMS Искате ли да знаете какъв път може да поеме PLMS? Нашата страница за прогноза за цената PLMS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PLMS сега!

