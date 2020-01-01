Токеномика на Polker (PKR) Открийте ключова информация за Polker (PKR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Polker (PKR) Using the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens. Официален уебсайт: https://www.pkr.io Бяла книга: https://pkr.io/whitepaper/ Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0x140a4e80dD8184536acc45F1C452D7540472e6E1 Купете PKR сега!

Токеномика и анализ на цената за Polker (PKR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Polker (PKR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 185.76K $ 185.76K $ 185.76K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 193.64M $ 193.64M $ 193.64M FDV (оценка при пълна реализация): $ 959.30K $ 959.30K $ 959.30K Рекорд за всички времена: $ 0.2121 $ 0.2121 $ 0.2121 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000130960361648144 $ 0.000130960361648144 $ 0.000130960361648144 Текуща цена: $ 0.0009593 $ 0.0009593 $ 0.0009593 Научете повече за цената на Polker (PKR)

Токеномика на Polker (PKR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Polker (PKR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PKR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PKR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PKR, разгледайте цената в реално време на токените PKR!

История на цените на Polker (PKR) Анализирането на историята на цените на PKR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PKR сега!

Прогноза за цената за PKR Искате ли да знаете какъв път може да поеме PKR? Нашата страница за прогноза за цената PKR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PKR сега!

