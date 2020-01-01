Токеномика на Pixelverse (PIXFI) Открийте ключова информация за Pixelverse (PIXFI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pixelverse (PIXFI) Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear. Официален уебсайт: https://pixelverse.xyz Бяла книга: https://docs.pixelverse.xyz Изследовател на блокове: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xd795eb12034C2b77d787a22292c26fab5f5C70Aa Купете PIXFI сега!

Токеномика и анализ на цената за Pixelverse (PIXFI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pixelverse (PIXFI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Общо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркулиращо предлагане: $ 2.83B $ 2.83B $ 2.83B FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M Рекорд за всички времена: $ 0.09945 $ 0.09945 $ 0.09945 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000343206723570558 $ 0.000343206723570558 $ 0.000343206723570558 Текуща цена: $ 0.000454 $ 0.000454 $ 0.000454 Научете повече за цената на Pixelverse (PIXFI)

Токеномика на Pixelverse (PIXFI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pixelverse (PIXFI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PIXFI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PIXFI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PIXFI, разгледайте цената в реално време на токените PIXFI!

Как да купя PIXFI Интересувате се да добавите Pixelverse (PIXFI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PIXFI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PIXFI в MEXC сега!

История на цените на Pixelverse (PIXFI) Анализирането на историята на цените на PIXFI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PIXFI сега!

Прогноза за цената за PIXFI Искате ли да знаете какъв път може да поеме PIXFI? Нашата страница за прогноза за цената PIXFI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PIXFI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!