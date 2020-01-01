Токеномика на Pitbull (PIT) Открийте ключова информация за Pitbull (PIT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pitbull (PIT) Pitbull is a self-staking token that had its ownership renounced and given to the community upon its creation. This decentralization of power has allowed Pitbull to flourish as a 100% community-driven project that receives markedly engaged holders and rapid growth on a daily basis. It has become a unique social experiment in which the investors are integrated into the project both from a community and developmental standpoint. Официален уебсайт: https://bscpitbull.com/ Бяла книга: https://github.com/pitbullBSC/documents/blob/main/Pitbull_litepaper.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xA57ac35CE91Ee92CaEfAA8dc04140C8e232c2E50 Купете PIT сега!

Токеномика и анализ на цената за Pitbull (PIT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pitbull (PIT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.42M $ 10.42M $ 10.42M Общо предлагане: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Циркулиращо предлагане: $ 40,192.16T $ 40,192.16T $ 40,192.16T FDV (оценка при пълна реализация): $ 25.92M $ 25.92M $ 25.92M Рекорд за всички времена: $ 0.00000000789 $ 0.00000000789 $ 0.00000000789 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0000000002592 $ 0.0000000002592 $ 0.0000000002592 Научете повече за цената на Pitbull (PIT)

Токеномика на Pitbull (PIT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pitbull (PIT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PIT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PIT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PIT, разгледайте цената в реално време на токените PIT!

Как да купя PIT Интересувате се да добавите Pitbull (PIT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PIT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PIT в MEXC сега!

История на цените на Pitbull (PIT) Анализирането на историята на цените на PIT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PIT сега!

Прогноза за цената за PIT Искате ли да знаете какъв път може да поеме PIT? Нашата страница за прогноза за цената PIT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PIT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!