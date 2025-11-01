БорсаDEX+
Цената в реално време на Pipe Network днес е 0.08002 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PIPE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PIPE в MEXC сега.

Повече за PIPE

PIPEценова информация

Какво представлява PIPE

Бяла книга PIPE

Официален уебсайт на PIPE

Токеномика на PIPE

PIPE ценова прогноза

PIPE История

Ръководство за закупуване за PIPE

Конвертор на валута PIPE във фиат

PIPE спот

PIPE USDT-M фючърси

Pipe Network Лого

Pipe Network цена(PIPE)

1 PIPE към USD - цена в реално време:

$0.07972
+0.39%1D
USD
Pipe Network (PIPE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:52:25 (UTC+8)

Информация за цената за Pipe Network (PIPE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.07694
24-часов нисък
$ 0.08314
24-часов висок

$ 0.07694
$ 0.08314
$ 0.34291515733046557
$ 0.05288812467524619
-0.02%

+0.39%

-5.91%

-5.91%

Цената в реално време за Pipe Network (PIPE) е$ 0.08002. През последните 24 часа PIPE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.07694 до най-висока стойност $ 0.08314, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PIPE е $ 0.34291515733046557, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.05288812467524619.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PIPE има промяна от -0.02% за последния час, +0.39% за 24 часа и -5.91% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Pipe Network (PIPE)

No.1223

$ 8.00M
$ 60.84K
$ 80.02M
100.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
10.00%

SOL

Текущата пазарна капитализация на Pipe Network е $ 8.00M, като 24-часовият обем на търговията е $ 60.84K. Циркулиращото предлагане на PIPE е 100.00M, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 80.02M.

История на цените за Pipe Network (PIPE) USD

Проследете промените в цените за Pipe Network днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.0003097+0.39%
30 дни$ +0.03002+60.04%
60 дни$ +0.03002+60.04%
90 дни$ +0.03002+60.04%
Pipe Network Промяна на цената днес

Днес PIPE регистрира промяна от $ +0.0003097 (+0.39%), отразяваща последната му пазарна активност.

Pipe Network 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.03002 (+60.04%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Pipe Network 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни PIPE отбеляза промяна на $ +0.03002 (+60.04%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Pipe Network 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.03002 (+60.04%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Pipe Network (PIPE) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Pipe Network сега.

Какво е Pipe Network (PIPE)

Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.

Pipe Network се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Pipe Network инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете PIPE наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Pipe Network в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Pipe Network купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Pipe Network (USD)

Колко ще струва Pipe Network (PIPE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Pipe Network (PIPE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Pipe Network.

Проверете прогнозата за цената за Pipe Network сега!

Токеномика на Pipe Network (PIPE)

Разбирането на токеномиката на Pipe Network (PIPE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PIPE сега!

Как да купя Pipe Network (PIPE)

Търсите как да купите Pipe Network? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Pipe Network от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

PIPE към местни валути

1 Pipe Network(PIPE) към VND
2,105.7263
1 Pipe Network(PIPE) към AUD
A$0.1216304
1 Pipe Network(PIPE) към GBP
0.0608152
1 Pipe Network(PIPE) към EUR
0.0688172
1 Pipe Network(PIPE) към USD
$0.08002
1 Pipe Network(PIPE) към MYR
RM0.3352838
1 Pipe Network(PIPE) към TRY
3.3632406
1 Pipe Network(PIPE) към JPY
¥12.24306
1 Pipe Network(PIPE) към ARS
ARS$115.3024184
1 Pipe Network(PIPE) към RUB
6.4408098
1 Pipe Network(PIPE) към INR
7.1089768
1 Pipe Network(PIPE) към IDR
Rp1,333.6661332
1 Pipe Network(PIPE) към PHP
4.6963738
1 Pipe Network(PIPE) към EGP
￡E.3.768942
1 Pipe Network(PIPE) към BRL
R$0.4297074
1 Pipe Network(PIPE) към CAD
C$0.112028
1 Pipe Network(PIPE) към BDT
9.7880464
1 Pipe Network(PIPE) към NGN
115.8025434
1 Pipe Network(PIPE) към COP
$308.95722
1 Pipe Network(PIPE) към ZAR
R.1.388347
1 Pipe Network(PIPE) към UAH
3.356839
1 Pipe Network(PIPE) към TZS
T.Sh.197.093261
1 Pipe Network(PIPE) към VES
Bs17.68442
1 Pipe Network(PIPE) към CLP
$75.37884
1 Pipe Network(PIPE) към PKR
Rs22.4768178
1 Pipe Network(PIPE) към KZT
42.4057988
1 Pipe Network(PIPE) към THB
฿2.5830456
1 Pipe Network(PIPE) към TWD
NT$2.4630156
1 Pipe Network(PIPE) към AED
د.إ0.2936734
1 Pipe Network(PIPE) към CHF
Fr0.064016
1 Pipe Network(PIPE) към HKD
HK$0.6217554
1 Pipe Network(PIPE) към AMD
֏30.623654
1 Pipe Network(PIPE) към MAD
.د.م0.740185
1 Pipe Network(PIPE) към MXN
$1.4851712
1 Pipe Network(PIPE) към SAR
ريال0.300075
1 Pipe Network(PIPE) към ETB
Br12.3406844
1 Pipe Network(PIPE) към KES
KSh10.3377838
1 Pipe Network(PIPE) към JOD
د.أ0.05673418
1 Pipe Network(PIPE) към PLN
0.2944736
1 Pipe Network(PIPE) към RON
лв0.3528882
1 Pipe Network(PIPE) към SEK
kr0.7585896
1 Pipe Network(PIPE) към BGN
лв0.1352338
1 Pipe Network(PIPE) към HUF
Ft26.9243294
1 Pipe Network(PIPE) към CZK
1.6876218
1 Pipe Network(PIPE) към KWD
د.ك0.02448612
1 Pipe Network(PIPE) към ILS
0.260065
1 Pipe Network(PIPE) към BOB
Bs0.5529382
1 Pipe Network(PIPE) към AZN
0.136034
1 Pipe Network(PIPE) към TJS
SM0.7369842
1 Pipe Network(PIPE) към GEL
0.2168542
1 Pipe Network(PIPE) към AOA
Kz73.3455318
1 Pipe Network(PIPE) към BHD
.د.ب0.03008752
1 Pipe Network(PIPE) към BMD
$0.08002
1 Pipe Network(PIPE) към DKK
kr0.5177294
1 Pipe Network(PIPE) към HNL
L2.1061264
1 Pipe Network(PIPE) към MUR
3.6601148
1 Pipe Network(PIPE) към NAD
$1.3827456
1 Pipe Network(PIPE) към NOK
kr0.8098024
1 Pipe Network(PIPE) към NZD
$0.1392348
1 Pipe Network(PIPE) към PAB
B/.0.08002
1 Pipe Network(PIPE) към PGK
K0.3368842
1 Pipe Network(PIPE) към QAR
ر.ق0.2912728
1 Pipe Network(PIPE) към RSD
дин.8.1284316
1 Pipe Network(PIPE) към UZS
soʻm964.0961638
1 Pipe Network(PIPE) към ALL
L6.7064762
1 Pipe Network(PIPE) към ANG
ƒ0.1432358
1 Pipe Network(PIPE) към AWG
ƒ0.1432358
1 Pipe Network(PIPE) към BBD
$0.16004
1 Pipe Network(PIPE) към BAM
KM0.1344336
1 Pipe Network(PIPE) към BIF
Fr236.69916
1 Pipe Network(PIPE) към BND
$0.104026
1 Pipe Network(PIPE) към BSD
$0.08002
1 Pipe Network(PIPE) към JMD
$12.8560132
1 Pipe Network(PIPE) към KHR
321.3651212
1 Pipe Network(PIPE) към KMF
Fr34.08852
1 Pipe Network(PIPE) към LAK
1,739.5651826
1 Pipe Network(PIPE) към LKR
රු24.3884956
1 Pipe Network(PIPE) към MDL
L1.352338
1 Pipe Network(PIPE) към MGA
Ar360.45009
1 Pipe Network(PIPE) към MOP
P0.6409602
1 Pipe Network(PIPE) към MVR
1.224306
1 Pipe Network(PIPE) към MWK
MK138.9235222
1 Pipe Network(PIPE) към MZN
MT5.113278
1 Pipe Network(PIPE) към NPR
रु11.3612396
1 Pipe Network(PIPE) към PYG
567.50184
1 Pipe Network(PIPE) към RWF
Fr116.26906
1 Pipe Network(PIPE) към SBD
$0.6585646
1 Pipe Network(PIPE) към SCR
1.0930732
1 Pipe Network(PIPE) към SRD
$3.08077
1 Pipe Network(PIPE) към SVC
$0.700175
1 Pipe Network(PIPE) към SZL
L1.388347
1 Pipe Network(PIPE) към TMT
m0.28007
1 Pipe Network(PIPE) към TND
د.ت0.23501874
1 Pipe Network(PIPE) към TTD
$0.5417354
1 Pipe Network(PIPE) към UGX
Sh278.78968
1 Pipe Network(PIPE) към XAF
Fr45.29132
1 Pipe Network(PIPE) към XCD
$0.216054
1 Pipe Network(PIPE) към XOF
Fr45.29132
1 Pipe Network(PIPE) към XPF
Fr8.24206
1 Pipe Network(PIPE) към BWP
P1.0754688
1 Pipe Network(PIPE) към BZD
$0.1608402
1 Pipe Network(PIPE) към CVE
$7.6411098
1 Pipe Network(PIPE) към DJF
Fr14.16354
1 Pipe Network(PIPE) към DOP
$5.1284818
1 Pipe Network(PIPE) към DZD
د.ج10.4009996
1 Pipe Network(PIPE) към FJD
$0.1808452
1 Pipe Network(PIPE) към GNF
Fr695.7739
1 Pipe Network(PIPE) към GTQ
Q0.6137534
1 Pipe Network(PIPE) към GYD
$16.7577884
1 Pipe Network(PIPE) към ISK
kr10.0025

Pipe Network ресурс

За по-задълбочено разбиране на Pipe Network, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Pipe Network
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Pipe Network

Колко струва Pipe Network (PIPE) днес?
Цената в реално време на PIPE в USD е 0.08002 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на PIPE към USD?
Текущата цена на PIPE към USD е $ 0.08002. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Pipe Network?
Пазарната капитализация за PIPE е $ 8.00M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на PIPE?
Циркулиращото предлагане на PIPE е 100.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на PIPE?
PIPE постигна ATH цена от 0.34291515733046557 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на PIPE?
PIPE достигна ATL цена от 0.05288812467524619 USD.
Какъв е обемът на търговията на PIPE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за PIPE е $ 60.84K USD.
Ще се повиши ли PIPE тази година?
PIPE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за PIPE за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:52:25 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Pipe Network (PIPE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор PIPE-към-USD

Сума

PIPE
PIPE
USD
USD

1 PIPE = 0.08001 USD

Търговия на PIPE

PIPE/USDT
$0.07972
+0.41%

