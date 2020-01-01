Токеномика на PIBBLE (PIB) Открийте ключова информация за PIBBLE (PIB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PIBBLE (PIB) Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT. Официален уебсайт: https://pibble.io Бяла книга: https://pibble.gitbook.io/pibble-whitepaper Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x1864ce27e9f7517047933caae530674e8c70b8a7 Купете PIB сега!

Токеномика и анализ на цената за PIBBLE (PIB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PIBBLE (PIB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.34M $ 10.34M $ 10.34M Общо предлагане: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Циркулиращо предлагане: $ 24.15B $ 24.15B $ 24.15B FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.84M $ 12.84M $ 12.84M Рекорд за всички времена: $ 0.004 $ 0.004 $ 0.004 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000056931377751 $ 0.000056931377751 $ 0.000056931377751 Текуща цена: $ 0.000428 $ 0.000428 $ 0.000428 Научете повече за цената на PIBBLE (PIB)

Токеномика на PIBBLE (PIB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PIBBLE (PIB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PIB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PIB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PIB, разгледайте цената в реално време на токените PIB!

История на цените на PIBBLE (PIB) Анализирането на историята на цените на PIB помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PIB сега!

Прогноза за цената за PIB Искате ли да знаете какъв път може да поеме PIB? Нашата страница за прогноза за цената PIB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PIB сега!

