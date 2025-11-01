БорсаDEX+
Цената в реално време на PhyChain днес е 2.831 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PHYCHAIN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PHYCHAIN в MEXC сега.Цената в реално време на PhyChain днес е 2.831 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PHYCHAIN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PHYCHAIN в MEXC сега.

Повече за PHYCHAIN

PHYCHAINценова информация

Какво представлява PHYCHAIN

Бяла книга PHYCHAIN

Официален уебсайт на PHYCHAIN

Токеномика на PHYCHAIN

PHYCHAIN ценова прогноза

PHYCHAIN История

Ръководство за закупуване за PHYCHAIN

Конвертор на валута PHYCHAIN във фиат

PhyChain Лого

PhyChain цена(PHYCHAIN)

1 PHYCHAIN към USD - цена в реално време:

$2.831
$2.831$2.831
-0.38%1D
USD
PhyChain (PHYCHAIN) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:42:33 (UTC+8)

Информация за цената за PhyChain (PHYCHAIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 2.513
$ 2.513$ 2.513
24-часов нисък
$ 2.87
$ 2.87$ 2.87
24-часов висок

$ 2.513
$ 2.513$ 2.513

$ 2.87
$ 2.87$ 2.87

--
----

--
----

-1.05%

-0.38%

-8.56%

-8.56%

Цената в реално време за PhyChain (PHYCHAIN) е$ 2.831. През последните 24 часа PHYCHAIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 2.513 до най-висока стойност $ 2.87, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PHYCHAIN е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PHYCHAIN има промяна от -1.05% за последния час, -0.38% за 24 часа и -8.56% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за PhyChain (PHYCHAIN)

--
----

$ 76.76K
$ 76.76K$ 76.76K

$ 5.66B
$ 5.66B$ 5.66B

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

Текущата пазарна капитализация на PhyChain е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 76.76K. Циркулиращото предлагане на PHYCHAIN е --, като общото предлагане е 2000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.66B.

История на цените за PhyChain (PHYCHAIN) USD

Проследете промените в цените за PhyChain днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0108-0.38%
30 дни$ +0.005+0.17%
60 дни$ +1.506+113.66%
90 дни$ +1.284+82.99%
PhyChain Промяна на цената днес

Днес PHYCHAIN регистрира промяна от $ -0.0108 (-0.38%), отразяваща последната му пазарна активност.

PhyChain 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.005 (+0.17%), което показва краткосрочното представяне на токена.

PhyChain 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни PHYCHAIN отбеляза промяна на $ +1.506 (+113.66%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

PhyChain 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +1.284 (+82.99%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на PhyChain (PHYCHAIN) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за PhyChain сега.

Какво е PhyChain (PHYCHAIN)

PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.

PhyChain се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите PhyChain инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете PHYCHAIN наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за PhyChain в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано PhyChain купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за PhyChain (USD)

Колко ще струва PhyChain (PHYCHAIN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от PhyChain (PHYCHAIN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за PhyChain.

Проверете прогнозата за цената за PhyChain сега!

Токеномика на PhyChain (PHYCHAIN)

Разбирането на токеномиката на PhyChain (PHYCHAIN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PHYCHAIN сега!

Как да купя PhyChain (PHYCHAIN)

Търсите как да купите PhyChain? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите PhyChain от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

PHYCHAIN към местни валути

PhyChain ресурс

За по-задълбочено разбиране на PhyChain, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на PhyChain
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно PhyChain

Колко струва PhyChain (PHYCHAIN) днес?
Цената в реално време на PHYCHAIN в USD е 2.831 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на PHYCHAIN към USD?
Текущата цена на PHYCHAIN към USD е $ 2.831. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на PhyChain?
Пазарната капитализация за PHYCHAIN е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на PHYCHAIN?
Циркулиращото предлагане на PHYCHAIN е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на PHYCHAIN?
PHYCHAIN постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на PHYCHAIN?
PHYCHAIN достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на PHYCHAIN?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за PHYCHAIN е $ 76.76K USD.
Ще се повиши ли PHYCHAIN тази година?
PHYCHAIN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за PHYCHAIN за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:42:33 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

