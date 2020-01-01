Токеномика на DePHY (PHY) Открийте ключова информация за DePHY (PHY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DePHY (PHY) DePHY is building the decentralized infrastructure backbone for AI and DePIN networks. We began by helping launch and scale DePIN networks - codeveloping & manufacturing DePIN hardware, connecting it on-chain using DePHY’s Messaging Layer, and unlocking new liquidity through tokenizing mining rewards. Now we are expanding our foundation to power the world’s first decentralized MCP service mesh, enabling AIs (LLMs) to fetch out-source data, real-world data, and interact with physical infrastructure. Официален уебсайт: https://dephy.io Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/189CMfdklfHPFiVZA5Pa411ySSiGmKmaA/view Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/DEpHYkW6nEm3Sxhb2rwftatrSAV3AP3ac6MgAWBbnsS8 Купете PHY сега!

Токеномика и анализ на цената за DePHY (PHY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DePHY (PHY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 72.29M $ 72.29M $ 72.29M FDV (оценка при пълна реализация): $ 23.37M $ 23.37M $ 23.37M Рекорд за всички времена: $ 0.09652 $ 0.09652 $ 0.09652 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.015097317746796898 $ 0.015097317746796898 $ 0.015097317746796898 Текуща цена: $ 0.02337 $ 0.02337 $ 0.02337 Научете повече за цената на DePHY (PHY)

Токеномика на DePHY (PHY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DePHY (PHY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PHY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PHY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PHY, разгледайте цената в реално време на токените PHY!

История на цените на DePHY (PHY) Анализирането на историята на цените на PHY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PHY сега!

Прогноза за цената за PHY Искате ли да знаете какъв път може да поеме PHY? Нашата страница за прогноза за цената PHY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PHY сега!

