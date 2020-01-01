Токеномика на Phoenix Global (PHB) Открийте ключова информация за Phoenix Global (PHB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Phoenix Global (PHB) Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience. Официален уебсайт: https://www.phoenix.global/ Бяла книга: https://static.phoenix.global/Phoenix_Global_Whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/address/0x0409633A72D846fc5BBe2f98D88564D35987904D Купете PHB сега!

Токеномика и анализ на цената за Phoenix Global (PHB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Phoenix Global (PHB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 33.78M $ 33.78M $ 33.78M Общо предлагане: $ 64.00M $ 64.00M $ 64.00M Циркулиращо предлагане: $ 57.83M $ 57.83M $ 57.83M FDV (оценка при пълна реализация): $ 37.38M $ 37.38M $ 37.38M Рекорд за всички времена: $ 4.1358 $ 4.1358 $ 4.1358 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.06654096148398123 $ 0.06654096148398123 $ 0.06654096148398123 Текуща цена: $ 0.5841 $ 0.5841 $ 0.5841 Научете повече за цената на Phoenix Global (PHB)

Токеномика на Phoenix Global (PHB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Phoenix Global (PHB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PHB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PHB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PHB, разгледайте цената в реално време на токените PHB!

