Токеномика на Perpetual Protocol (PERP) Открийте ключова информация за Perpetual Protocol (PERP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Perpetual Protocol (PERP) Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards. Официален уебсайт: https://perp.com Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/9BsnSWDPfbusseZfnXyZ3un14CyPMZYvsKjWY3Y8Gbqn Купете PERP сега!

Токеномика и анализ на цената за Perpetual Protocol (PERP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Perpetual Protocol (PERP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.32M $ 18.32M $ 18.32M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 66.00M $ 66.00M $ 66.00M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 25.181 $ 25.181 $ 25.181 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.16472737216386243 $ 0.16472737216386243 $ 0.16472737216386243 Текуща цена: $ 0.2775 $ 0.2775 $ 0.2775 Научете повече за цената на Perpetual Protocol (PERP)

Токеномика на Perpetual Protocol (PERP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Perpetual Protocol (PERP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PERP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PERP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PERP, разгледайте цената в реално време на токените PERP!

Как да купя PERP Интересувате се да добавите Perpetual Protocol (PERP) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PERP, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PERP в MEXC сега!

История на цените на Perpetual Protocol (PERP) Анализирането на историята на цените на PERP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PERP сега!

Прогноза за цената за PERP Искате ли да знаете какъв път може да поеме PERP? Нашата страница за прогноза за цената PERP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PERP сега!

