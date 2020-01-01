Токеномика на Pepe Unchained (PEPU) Открийте ключова информация за Pepe Unchained (PEPU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pepe Unchained (PEPU) Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun! Официален уебсайт: https://pepeunchained.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x93aA0ccD1e5628d3A841C4DbdF602D9eb04085d6 Купете PEPU сега!

Токеномика и анализ на цената за Pepe Unchained (PEPU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pepe Unchained (PEPU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.78M $ 9.78M $ 9.78M Общо предлагане: $ 16.00B $ 16.00B $ 16.00B Циркулиращо предлагане: $ 16.00B $ 16.00B $ 16.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.78M $ 9.78M $ 9.78M Рекорд за всички времена: $ 0.02535 $ 0.02535 $ 0.02535 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000519663538927193 $ 0.000519663538927193 $ 0.000519663538927193 Текуща цена: $ 0.000611 $ 0.000611 $ 0.000611 Научете повече за цената на Pepe Unchained (PEPU)

Токеномика на Pepe Unchained (PEPU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pepe Unchained (PEPU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PEPU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PEPU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PEPU, разгледайте цената в реално време на токените PEPU!

Как да купя PEPU Интересувате се да добавите Pepe Unchained (PEPU) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PEPU, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PEPU в MEXC сега!

История на цените на Pepe Unchained (PEPU) Анализирането на историята на цените на PEPU помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PEPU сега!

Прогноза за цената за PEPU Искате ли да знаете какъв път може да поеме PEPU? Нашата страница за прогноза за цената PEPU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PEPU сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!