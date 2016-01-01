Токеномика на PepeCoin (PEPECOIN) Открийте ключова информация за PepeCoin (PEPECOIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PepeCoin (PEPECOIN) PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics. Официален уебсайт: https://pepecoin.io Бяла книга: https://linktr.ee/pepecoins Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xa9e8acf069c58aec8825542845fd754e41a9489a Купете PEPECOIN сега!

Токеномика и анализ на цената за PepeCoin (PEPECOIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PepeCoin (PEPECOIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 45.06M $ 45.06M $ 45.06M Общо предлагане: $ 133.77M $ 133.77M $ 133.77M Циркулиращо предлагане: $ 107.06M $ 107.06M $ 107.06M FDV (оценка при пълна реализация): $ 56.30M $ 56.30M $ 56.30M Рекорд за всички времена: $ 7.69 $ 7.69 $ 7.69 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000261303532360508 $ 0.000261303532360508 $ 0.000261303532360508 Текуща цена: $ 0.4209 $ 0.4209 $ 0.4209 Научете повече за цената на PepeCoin (PEPECOIN)

Токеномика на PepeCoin (PEPECOIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PepeCoin (PEPECOIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PEPECOIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PEPECOIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PEPECOIN, разгледайте цената в реално време на токените PEPECOIN!

История на цените на PepeCoin (PEPECOIN) Анализирането на историята на цените на PEPECOIN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PEPECOIN сега!

Прогноза за цената за PEPECOIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме PEPECOIN? Нашата страница за прогноза за цената PEPECOIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PEPECOIN сега!

