Токеномика на Pepe (PEPE)
Информация за Pepe (PEPE)
Пепе се наскърби от гледането на всички, които играят с горещ картоф с безкрайните дериватни монети Shiba, GME, Turbo, Ass, Floki, Moon Inu. Ину-те вече имат своя ден. Дойде време за най-познатия мем в света да вземе властта си като крал на мемовете. Пепе е тук, за да направи мем монетите велики отново. Лансиран тайно, без предпродажба, без такси, гориво и договореност с LP изпечени, $PEPE е монета за хората, завинаги. Подхранено от чиста меметична сила, нека $PEPE ви покаже пътя. В Лорд Кек ние вярваме.
Токеномика и анализ на цената за Pepe (PEPE)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pepe (PEPE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Задълбочена структура на токените на Pepe (PEPE)
Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените PEPE. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.
Overview
PEPE is a meme cryptocurrency with a total supply of 420.69 trillion tokens. It is designed for entertainment and meme culture, with no serious utility or governance features. The token contract is renounced, and liquidity provision tokens are burnt, ensuring no further changes to the contract or tokenomics.
Issuance Mechanism
- Type: Fixed supply, no inflation or further minting.
- Initial Mint: The entire supply of 420.69 trillion PEPE was minted at launch on April 17, 2023.
- Unlocking: 100% of the supply was unlocked instantly at genesis; there is no vesting or gradual release.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Amount (PEPE)
|% of Total Supply
|Notes
|Uniswap v3 Liquidity Pool
|391,660,000,000,000
|93.10%
|Provided as initial liquidity for trading on Uniswap v3.
|Reserve for CEX/Bridges
|29,030,000,000,000
|6.90%
|Reserved for centralized exchange listings, bridges, and additional liquidity pools.
|Team/Insiders
|0
|0%
|No allocation to team, advisors, or insiders.
|Public/Private Sale
|0
|0%
|No tokens sold in public or private sales; no fundraising via token sales.
- Notable: The project team did not allocate any tokens to themselves, and there were no public or private sales.
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: PEPE is primarily a meme token with no intrinsic utility or claim on profits, governance, or capital.
- Historical Use: Previously, holding PEPE granted access to the "Pepe Palace" Discord server, but this feature was discontinued as of December 15, 2024.
- Current Use: The main interaction is trading on decentralized and centralized exchanges.
- Incentives: There are no staking, liquidity mining, or reward mechanisms. Holding PEPE does not yield dividends, interest, or additional tokens.
Locking Mechanism
- Locking: There is no locking or vesting mechanism. All tokens were unlocked at launch.
- Liquidity: Liquidity provision tokens were burnt, and contract ownership was renounced, ensuring no further changes or token minting.
Unlocking Time
|Unlock Date
|Amount Unlocked (PEPE)
|% of Total Supply
|Allocation Group
|Unlock Type
|2023-04-17
|420,690,000,000,000
|100%
|Community
|Cliff
- All tokens were unlocked instantly at launch.
Supply Distribution and Concentration
- Top 10 Holders: As of December 15, 2024, the top 10 Ethereum addresses hold ~41% of the total supply, with the largest being exchange wallets (e.g., Binance, OKX, Crypto.com).
- Bridged Supply: A small portion is bridged to BNB Smart Chain and Arbitrum, each holding less than 0.03% of the total supply.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Fixed supply, all minted at launch
|Allocation
|93.1% Uniswap v3 liquidity, 6.9% reserve for CEX/bridges, 0% team/insiders/sales
|Usage/Incentive
|No staking, rewards, or utility; previously Discord access (now discontinued)
|Locking
|None; all tokens unlocked at launch
|Unlocking
|100% unlocked on April 17, 2023
Additional Notes
- No Governance: There is no governance process or voting mechanism for PEPE holders.
- No Claims: Holding PEPE does not confer any rights to profits, capital, or project decisions.
- No Privacy Features: PEPE does not have privacy or anonymization mechanisms.
In summary: PEPE is a fully unlocked, fixed-supply meme token with no ongoing issuance, vesting, or incentive mechanisms. Its economics are intentionally simple, with all tokens available to the public from day one and no team or insider allocations. The token's value and activity are driven purely by market demand and meme culture.
Токеномика на Pepe (PEPE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Pepe (PEPE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой PEPE токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой PEPE токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на PEPE, разгледайте цената в реално време на токените PEPE!
Как да купя PEPE
Интересувате се да добавите Pepe (PEPE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PEPE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.
История на цените на Pepe (PEPE)
Анализирането на историята на цените на PEPE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за PEPE
Искате ли да знаете какъв път може да поеме PEPE? Нашата страница за прогноза за цената PEPE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
Купете Pepe (PEPE)
Сума
1 PEPE = 0.0000112 USD