Токеномика на Pudgy Penguins (PENGU) Открийте ключова информация за Pudgy Penguins (PENGU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pudgy Penguins (PENGU) Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs. Официален уебсайт: https://www.pudgypenguins.com Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/2zMMhcVQEXDtdE6vsFS7S7D5oUodfJHE8vd1gnBouauv Купете PENGU сега!

Токеномика и анализ на цената за Pudgy Penguins (PENGU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pudgy Penguins (PENGU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.33B $ 2.33B $ 2.33B Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 62.86B $ 62.86B $ 62.86B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.099 $ 0.099 $ 0.099 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003714633269373105 $ 0.003714633269373105 $ 0.003714633269373105 Текуща цена: $ 0.037037 $ 0.037037 $ 0.037037 Научете повече за цената на Pudgy Penguins (PENGU)

Токеномика на Pudgy Penguins (PENGU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pudgy Penguins (PENGU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PENGU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PENGU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PENGU, разгледайте цената в реално време на токените PENGU!

Как да купя PENGU Интересувате се да добавите Pudgy Penguins (PENGU) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PENGU, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PENGU в MEXC сега!

История на цените на Pudgy Penguins (PENGU) Анализирането на историята на цените на PENGU помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PENGU сега!

Прогноза за цената за PENGU Искате ли да знаете какъв път може да поеме PENGU? Нашата страница за прогноза за цената PENGU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PENGU сега!

