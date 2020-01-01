Токеномика на Pell Network (PELL) Открийте ключова информация за Pell Network (PELL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pell Network (PELL) Pell Network has built an Omnichain Decentralized Validated Service Network driven by BTC restaking to extend BTCFi into the cryptoeconomic security domain and fully unlock Bitcoin’s security potential. Pell enhances capital efficiency for stakers and provides developers with an efficient, secure, and affordable way to build validated services. Building upon our pioneering Omnichain BTC Restaking Network, Pell will accelerate the expansion into building a comprehensive omnichain infrastructure for AI-driven decentralized Finance (DeFAI). Официален уебсайт: https://pell.network/ Бяла книга: https://pell.gitbook.io/pell-network-docs Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xc65d8d96cdddb31328186efa113a460b0af9ec63 Купете PELL сега!

Токеномика и анализ на цената за Pell Network (PELL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pell Network (PELL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.001946 $ 0.001946 $ 0.001946 Научете повече за цената на Pell Network (PELL)

Токеномика на Pell Network (PELL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pell Network (PELL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PELL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PELL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PELL, разгледайте цената в реално време на токените PELL!

Как да купя PELL Интересувате се да добавите Pell Network (PELL) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PELL, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PELL в MEXC сега!

История на цените на Pell Network (PELL) Анализирането на историята на цените на PELL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PELL сега!

Прогноза за цената за PELL Искате ли да знаете какъв път може да поеме PELL? Нашата страница за прогноза за цената PELL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PELL сега!

