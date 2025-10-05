Цената в реално време на Peezy днес е 0.00000205 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PEEZY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PEEZY в MEXC сега.Цената в реално време на Peezy днес е 0.00000205 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PEEZY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PEEZY в MEXC сега.

Peezy Лого

Peezy цена(PEEZY)

1 PEEZY към USD - цена в реално време:

$0.00000205
+0.83%1D
USD
Peezy (PEEZY) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:35:58 (UTC+8)

Информация за цената за Peezy (PEEZY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.000001942
24-часов нисък
$ 0.000002102
24-часов висок

$ 0.000001942
$ 0.000002102
$ 0.000017366930284222
$ 0.000000008008476234
-0.97%

+0.83%

-1.64%

-1.64%

Цената в реално време за Peezy (PEEZY) е$ 0.00000205. През последните 24 часа PEEZY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.000001942 до най-висока стойност $ 0.000002102, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PEEZY е $ 0.000017366930284222, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000000008008476234.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PEEZY има промяна от -0.97% за последния час, +0.83% за 24 часа и -1.64% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Peezy (PEEZY)

No.2464

$ 626.58K
$ 94.66K
$ 862.41K
305.65B
420,690,000,000
359,709,061,786
72.65%

ETH

Текущата пазарна капитализация на Peezy е $ 626.58K, като 24-часовият обем на търговията е $ 94.66K. Циркулиращото предлагане на PEEZY е 305.65B, като общото предлагане е 359709061786. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 862.41K.

История на цените за Peezy (PEEZY) USD

Проследете промените в цените за Peezy днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00000001687+0.83%
30 дни$ -0.00000095-31.67%
60 дни$ -0.000002916-58.72%
90 дни$ -0.000003378-62.24%
Peezy Промяна на цената днес

Днес PEEZY регистрира промяна от $ +0.00000001687 (+0.83%), отразяваща последната му пазарна активност.

Peezy 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00000095 (-31.67%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Peezy 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни PEEZY отбеляза промяна на $ -0.000002916 (-58.72%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Peezy 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.000003378 (-62.24%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Peezy (PEEZY) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Peezy сега.

Какво е Peezy (PEEZY)

Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Peezy се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Peezy инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете PEEZY наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Peezy в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Peezy купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Peezy (USD)

Колко ще струва Peezy (PEEZY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Peezy (PEEZY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Peezy.

Проверете прогнозата за цената за Peezy сега!

Токеномика на Peezy (PEEZY)

Разбирането на токеномиката на Peezy (PEEZY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PEEZY сега!

Как да купя Peezy (PEEZY)

Търсите как да купите Peezy? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Peezy от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

PEEZY към местни валути

1 Peezy(PEEZY) към VND
0.05394575
1 Peezy(PEEZY) към AUD
A$0.0000030955
1 Peezy(PEEZY) към GBP
0.0000014965
1 Peezy(PEEZY) към EUR
0.0000017425
1 Peezy(PEEZY) към USD
$0.00000205
1 Peezy(PEEZY) към MYR
RM0.00000861
1 Peezy(PEEZY) към TRY
0.0000848905
1 Peezy(PEEZY) към JPY
¥0.00030135
1 Peezy(PEEZY) към ARS
ARS$0.002920225
1 Peezy(PEEZY) към RUB
0.0001685305
1 Peezy(PEEZY) към INR
0.0001818965
1 Peezy(PEEZY) към IDR
Rp0.034166653
1 Peezy(PEEZY) към KRW
0.0028873225
1 Peezy(PEEZY) към PHP
0.000118695
1 Peezy(PEEZY) към EGP
￡E.0.0000978465
1 Peezy(PEEZY) към BRL
R$0.0000109265
1 Peezy(PEEZY) към CAD
C$0.0000028495
1 Peezy(PEEZY) към BDT
0.0002493825
1 Peezy(PEEZY) към NGN
0.003001446
1 Peezy(PEEZY) към COP
$0.0079766525
1 Peezy(PEEZY) към ZAR
R.0.000035301
1 Peezy(PEEZY) към UAH
0.000084542
1 Peezy(PEEZY) към TZS
T.Sh.0.00503685
1 Peezy(PEEZY) към VES
Bs0.00037925
1 Peezy(PEEZY) към CLP
$0.00196595
1 Peezy(PEEZY) към PKR
Rs0.0005766445
1 Peezy(PEEZY) към KZT
0.001122047
1 Peezy(PEEZY) към THB
฿0.0000663585
1 Peezy(PEEZY) към TWD
NT$0.000062402
1 Peezy(PEEZY) към AED
د.إ0.0000075235
1 Peezy(PEEZY) към CHF
Fr0.0000016195
1 Peezy(PEEZY) към HKD
HK$0.0000159285
1 Peezy(PEEZY) към AMD
֏0.000785437
1 Peezy(PEEZY) към MAD
.د.م0.0000186345
1 Peezy(PEEZY) към MXN
$0.0000376995
1 Peezy(PEEZY) към SAR
ريال0.000007667
1 Peezy(PEEZY) към ETB
Br0.0002974345
1 Peezy(PEEZY) към KES
KSh0.000264737
1 Peezy(PEEZY) към JOD
د.أ0.00000145345
1 Peezy(PEEZY) към PLN
0.000007421
1 Peezy(PEEZY) към RON
лв0.0000088765
1 Peezy(PEEZY) към SEK
kr0.0000192085
1 Peezy(PEEZY) към BGN
лв0.000003403
1 Peezy(PEEZY) към HUF
Ft0.000678796
1 Peezy(PEEZY) към CZK
0.000042353
1 Peezy(PEEZY) към KWD
د.ك0.0000006273
1 Peezy(PEEZY) към ILS
0.000006765
1 Peezy(PEEZY) към BOB
Bs0.000014145
1 Peezy(PEEZY) към AZN
0.000003485
1 Peezy(PEEZY) към TJS
SM0.0000190855
1 Peezy(PEEZY) към GEL
0.000005576
1 Peezy(PEEZY) към AOA
Kz0.0018790095
1 Peezy(PEEZY) към BHD
.د.ب0.0000007708
1 Peezy(PEEZY) към BMD
$0.00000205
1 Peezy(PEEZY) към DKK
kr0.000013038
1 Peezy(PEEZY) към HNL
L0.0000536075
1 Peezy(PEEZY) към MUR
0.0000928855
1 Peezy(PEEZY) към NAD
$0.0000353215
1 Peezy(PEEZY) към NOK
kr0.000020418
1 Peezy(PEEZY) към NZD
$0.0000035055
1 Peezy(PEEZY) към PAB
B/.0.00000205
1 Peezy(PEEZY) към PGK
K0.0000087125
1 Peezy(PEEZY) към QAR
ر.ق0.000007462
1 Peezy(PEEZY) към RSD
дин.0.00020459
1 Peezy(PEEZY) към UZS
soʻm0.0246987895
1 Peezy(PEEZY) към ALL
L0.0001688995
1 Peezy(PEEZY) към ANG
ƒ0.0000036695
1 Peezy(PEEZY) към AWG
ƒ0.00000369
1 Peezy(PEEZY) към BBD
$0.0000041
1 Peezy(PEEZY) към BAM
KM0.000003403
1 Peezy(PEEZY) към BIF
Fr0.00602905
1 Peezy(PEEZY) към BND
$0.000002624
1 Peezy(PEEZY) към BSD
$0.00000205
1 Peezy(PEEZY) към JMD
$0.000329148
1 Peezy(PEEZY) към KHR
0.008232923
1 Peezy(PEEZY) към KMF
Fr0.00085895
1 Peezy(PEEZY) към LAK
0.0445652165
1 Peezy(PEEZY) към LKR
Rs0.000619879
1 Peezy(PEEZY) към MDL
L0.000034317
1 Peezy(PEEZY) към MGA
Ar0.009151774
1 Peezy(PEEZY) към MOP
P0.0000164205
1 Peezy(PEEZY) към MVR
0.000031365
1 Peezy(PEEZY) към MWK
MK0.0035590255
1 Peezy(PEEZY) към MZN
MT0.000130995
1 Peezy(PEEZY) към NPR
Rs0.00029151
1 Peezy(PEEZY) към PYG
0.0144361
1 Peezy(PEEZY) към RWF
Fr0.00296635
1 Peezy(PEEZY) към SBD
$0.0000168715
1 Peezy(PEEZY) към SCR
0.000029971
1 Peezy(PEEZY) към SRD
$0.000078105
1 Peezy(PEEZY) към SVC
$0.000017917
1 Peezy(PEEZY) към SZL
L0.000035301
1 Peezy(PEEZY) към TMT
m0.000007175
1 Peezy(PEEZY) към TND
د.ت0.0000059696
1 Peezy(PEEZY) към TTD
$0.0000138785
1 Peezy(PEEZY) към UGX
Sh0.007093
1 Peezy(PEEZY) към XAF
Fr0.0011439
1 Peezy(PEEZY) към XCD
$0.000005535
1 Peezy(PEEZY) към XOF
Fr0.0011439
1 Peezy(PEEZY) към XPF
Fr0.00020705
1 Peezy(PEEZY) към BWP
P0.000027224
1 Peezy(PEEZY) към BZD
$0.0000041205
1 Peezy(PEEZY) към CVE
$0.0001925155
1 Peezy(PEEZY) към DJF
Fr0.0003649
1 Peezy(PEEZY) към DOP
$0.00012833
1 Peezy(PEEZY) към DZD
د.ج0.000265434
1 Peezy(PEEZY) към FJD
$0.0000046125
1 Peezy(PEEZY) към GNF
Fr0.01782475
1 Peezy(PEEZY) към GTQ
Q0.000015703
1 Peezy(PEEZY) към GYD
$0.0004286755
1 Peezy(PEEZY) към ISK
kr0.00024805

Peezy ресурс

За по-задълбочено разбиране на Peezy, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Peezy
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Peezy

Колко струва Peezy (PEEZY) днес?
Цената в реално време на PEEZY в USD е 0.00000205 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на PEEZY към USD?
Текущата цена на PEEZY към USD е $ 0.00000205. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Peezy?
Пазарната капитализация за PEEZY е $ 626.58K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на PEEZY?
Циркулиращото предлагане на PEEZY е 305.65B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на PEEZY?
PEEZY постигна ATH цена от 0.000017366930284222 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на PEEZY?
PEEZY достигна ATL цена от 0.000000008008476234 USD.
Какъв е обемът на търговията на PEEZY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за PEEZY е $ 94.66K USD.
Ще се повиши ли PEEZY тази година?
PEEZY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за PEEZY за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:35:58 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

