Токеномика на PEPECASH (PECH)

Открийте ключова информация за PEPECASH (PECH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:45:17 (UTC+8)
Токеномика и анализ на цената за PEPECASH (PECH)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PEPECASH (PECH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 0.00
$ 0.00
Общо предлагане:
$ 100.00T
$ 100.00T
Циркулиращо предлагане:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 716.00K
$ 716.00K
Рекорд за всички времена:
$ 0.000000192
$ 0.000000192
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.00000000136555085
$ 0.00000000136555085
Текуща цена:
$ 0.00000000716
$ 0.00000000716

Информация за PEPECASH (PECH)

PEPECASH is a meme coin built on the Binance Smart Chain (BSC), inspired by internet meme culture and the dream of becoming as iconic as the original PEPE coin. It wasn’t created with venture capital or speculative trading in mind, but rather with a simple idea: “Let’s give it a try.” Meme coins have gained traction in the crypto space by blending investment with entertainment and strong community engagement. PEPECASH embodies this spirit of marketability, where value is not dictated by traditional metrics but by collective belief. One person saying “PEPECASH is worth $1” may not matter—but when tens of thousands, or even millions, echo the same message, the market starts to listen. PEPECASH seeks to harness this community-driven momentum, aiming to transform enthusiasm into real market presence. It's not just a coin—it’s a movement shaped by culture, belief, and shared vision.

Официален уебсайт:
https://pepecash.live/
Бяла книга:
https://pepecash.live/assets/frontend/whitepaper/pepe_whitepaper.pdf
Изследовател на блокове:
https://bscscan.com/token/0xd63143f1ec2eaf65329fb2b67b6f50e457b49719

Токеномика на PEPECASH (PECH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на PEPECASH (PECH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой PECH токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой PECH токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на PECH, разгледайте цената в реално време на токените PECH!

Как да купя PECH

Интересувате се да добавите PEPECASH (PECH) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PECH, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на PEPECASH (PECH)

Анализирането на историята на цените на PECH помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за PECH

Искате ли да знаете какъв път може да поеме PECH? Нашата страница за прогноза за цената PECH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.

