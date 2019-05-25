Токеномика на ChainX (PCX) Открийте ключова информация за ChainX (PCX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ChainX (PCX) ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications. Официален уебсайт: https://chainx.org/ Бяла книга: https://chainx.org/static/ChainXWhitePaper-901b6b70f654c8f8824686a2277971c0.pdf Изследовател на блокове: https://scan.chainx.org/ Купете PCX сега!

Токеномика и анализ на цената за ChainX (PCX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ChainX (PCX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 610.39K $ 610.39K $ 610.39K Общо предлагане: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Циркулиращо предлагане: $ 12.51M $ 12.51M $ 12.51M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Рекорд за всички времена: $ 18 $ 18 $ 18 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.025468986400567124 $ 0.025468986400567124 $ 0.025468986400567124 Текуща цена: $ 0.04881 $ 0.04881 $ 0.04881 Научете повече за цената на ChainX (PCX)

Токеномика на ChainX (PCX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ChainX (PCX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PCX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PCX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PCX, разгледайте цената в реално време на токените PCX!

Как да купя PCX Интересувате се да добавите ChainX (PCX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PCX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PCX в MEXC сега!

История на цените на ChainX (PCX) Анализирането на историята на цените на PCX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PCX сега!

Прогноза за цената за PCX Искате ли да знаете какъв път може да поеме PCX? Нашата страница за прогноза за цената PCX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PCX сега!

