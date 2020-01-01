Токеномика на Playbux (PBUX) Открийте ключова информация за Playbux (PBUX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Playbux (PBUX) 1. Project bio: The largest Web3 entertainment platform in the world, powered by AI and backed by Binance Labs | VISA Accelerator 2023. $PBUX 2. Project tags: AI, Gaming, Binance Labs Portfolio Официален уебсайт: https://www.playbux.co/ Бяла книга: https://playbux.gitbook.io/playbux-whitepaper Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x9D1d4dE9cD93203147fAc3BC0262a78e3a0e96bb Купете PBUX сега!

Токеномика и анализ на цената за Playbux (PBUX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Playbux (PBUX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Общо предлагане: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Циркулиращо предлагане: $ 381.85M $ 381.85M $ 381.85M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Рекорд за всички времена: $ 0.4125 $ 0.4125 $ 0.4125 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00231295757668434 $ 0.00231295757668434 $ 0.00231295757668434 Текуща цена: $ 0.0043 $ 0.0043 $ 0.0043 Научете повече за цената на Playbux (PBUX)

Токеномика на Playbux (PBUX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Playbux (PBUX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PBUX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PBUX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PBUX, разгледайте цената в реално време на токените PBUX!

Как да купя PBUX Интересувате се да добавите Playbux (PBUX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PBUX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PBUX в MEXC сега!

История на цените на Playbux (PBUX) Анализирането на историята на цените на PBUX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PBUX сега!

Прогноза за цената за PBUX Искате ли да знаете какъв път може да поеме PBUX? Нашата страница за прогноза за цената PBUX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PBUX сега!

