Информация за PAWZONE (PAWZONE) PawZone is a blockchain technology company focused on developing decentralized applications for Shibarium, the upcoming Shiba Inu Layer 2 network. Their community, the Pawfighters, is dedicated to the betterment of the Shiba Inu ecosystem. PawZone is currently building an NFT marketplace for Shibarium which is expected to outperform many of the larger NFT marketplaces currently available followed by Shiba Inu GG, the upcoming gaming guild. The PAW token will serve as the governance token for the project, allowing members to determine the future of the project through their participation in a DAO.PAW can be spent to level up in Shiba Inu GG to earn more for your contributions with the assets you borrow. Официален уебсайт: https://www.pawzone.io/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x1aa51bc7eb181ce48ce626bf62f8956fa9555136 Купете PAWZONE сега!

Токеномика и анализ на цената за PAWZONE (PAWZONE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PAWZONE (PAWZONE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 192.65K $ 192.65K $ 192.65K Рекорд за всички времена: $ 0.000045 $ 0.000045 $ 0.000045 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000010511378402 $ 0.000000010511378402 $ 0.000000010511378402 Текуща цена: $ 0.0000003853 $ 0.0000003853 $ 0.0000003853 Научете повече за цената на PAWZONE (PAWZONE)

Токеномика на PAWZONE (PAWZONE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PAWZONE (PAWZONE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PAWZONE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PAWZONE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PAWZONE, разгледайте цената в реално време на токените PAWZONE!

Как да купя PAWZONE Интересувате се да добавите PAWZONE (PAWZONE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PAWZONE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PAWZONE в MEXC сега!

История на цените на PAWZONE (PAWZONE) Анализирането на историята на цените на PAWZONE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PAWZONE сега!

Прогноза за цената за PAWZONE Искате ли да знаете какъв път може да поеме PAWZONE? Нашата страница за прогноза за цената PAWZONE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PAWZONE сега!

