Токеномика на PAW (PAW) Открийте ключова информация за PAW (PAW), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PAW (PAW) $PAW is an ERC-20 token with a total supply of 1 quadrillion. Born on the Ethereum blockchain, $PAW is more than just a token; it's a thriving and vibrant part of the dynamic PawChain community. As $PAW continues to grow, it powers the PawChain ecosystem, enabling transactions and facilitating community governance. Our future goals for $PAW are both ambitious and promising. The token will evolve from its current status as an ERC-20 token to a truly cross-chain asset. $PAW is set to be at the heart of our Layer-2 solution, PawChain, linking all our utilities together. It will fuel our decentralized exchange, PawSwap, driving swaps and staking options. $PAW will also be central to our planned DeFi eCommerce marketplace, Payment Cards, Wallet Hardware and much more, enabling transactions in a seamless digital and physical world. With our Layer-3 solution, we aim to connect all chains together, driving a truly interconnected ecosystem. Thus, $PAW isn't just a token - it's a key piece in the puzzle of a decentralized future. Официален уебсайт: https://pawchain.net Бяла книга: https://docs.pawchain.net Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xc11158c5dA9db1D553ED28f0C2BA1CbEDD42CFcb Купете PAW сега!

Токеномика и анализ на цената за PAW (PAW) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PAW (PAW), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.95M Общо предлагане: $ 1,000.00T Циркулиращо предлагане: $ 947.96T FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.39M Рекорд за всички времена: $ 0.00000014998 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000000033609974 Текуща цена: $ 0.000000008387 Научете повече за цената на PAW (PAW)

Токеномика на PAW (PAW): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PAW (PAW) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PAW токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PAW токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PAW, разгледайте цената в реално време на токените PAW!

Как да купя PAW Интересувате се да добавите PAW (PAW) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PAW, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PAW в MEXC сега!

История на цените на PAW (PAW) Анализирането на историята на цените на PAW помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PAW сега!

Прогноза за цената за PAW Искате ли да знаете какъв път може да поеме PAW? Нашата страница за прогноза за цената PAW съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PAW сега!

