Токеномика на Particle Network (PARTI)
Информация за Particle Network (PARTI)
Particle Network is the Layer 1 that powers chain abstraction, seamlessly unifying users and liquidity across Web3. At its core are Universal Accounts, which provide users with a single account and unified balance across all chains. These accounts are coordinated and secured by Particle Chain, Particle Network’s L1 blockchain, ensuring a frictionless experience across the entire Web3 ecosystem. As the L1 unifying all chains, Particle enables billions of users to seamlessly onboard and interact with dApps across every chain, serving as the foundation for mass adoption and playing an indispensable role in unifying the Open Web. As Web3’s largest chain abstraction infrastructure, Particle Network’s Universal Accounts solve the fragmentation of users, data, and liquidity, creating a truly seamless cross-chain experience.
Токеномика и анализ на цената за Particle Network (PARTI)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Particle Network (PARTI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Particle Network (PARTI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Particle Network (PARTI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой PARTI токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой PARTI токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на PARTI, разгледайте цената в реално време на токените PARTI!
