Токеномика на Particle Network (PARTI) Открийте ключова информация за Particle Network (PARTI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Particle Network (PARTI) Particle Network is the Layer 1 that powers chain abstraction, seamlessly unifying users and liquidity across Web3. At its core are Universal Accounts, which provide users with a single account and unified balance across all chains. These accounts are coordinated and secured by Particle Chain, Particle Network’s L1 blockchain, ensuring a frictionless experience across the entire Web3 ecosystem. As the L1 unifying all chains, Particle enables billions of users to seamlessly onboard and interact with dApps across every chain, serving as the foundation for mass adoption and playing an indispensable role in unifying the Open Web. As Web3’s largest chain abstraction infrastructure, Particle Network’s Universal Accounts solve the fragmentation of users, data, and liquidity, creating a truly seamless cross-chain experience. Официален уебсайт: https://particle.network/ Бяла книга: https://whitepaper.particle.network/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x59264f02D301281f3393e1385c0aEFd446Eb0F00 Купете PARTI сега!

Токеномика и анализ на цената за Particle Network (PARTI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Particle Network (PARTI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 44.55M $ 44.55M $ 44.55M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 233.00M $ 233.00M $ 233.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 191.20M $ 191.20M $ 191.20M Рекорд за всички времена: $ 0.433 $ 0.433 $ 0.433 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.14025354993418265 $ 0.14025354993418265 $ 0.14025354993418265 Текуща цена: $ 0.1912 $ 0.1912 $ 0.1912 Научете повече за цената на Particle Network (PARTI)

Токеномика на Particle Network (PARTI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Particle Network (PARTI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PARTI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PARTI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PARTI, разгледайте цената в реално време на токените PARTI!

Как да купя PARTI Интересувате се да добавите Particle Network (PARTI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PARTI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PARTI в MEXC сега!

История на цените на Particle Network (PARTI) Анализирането на историята на цените на PARTI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PARTI сега!

Прогноза за цената за PARTI Искате ли да знаете какъв път може да поеме PARTI? Нашата страница за прогноза за цената PARTI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PARTI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!