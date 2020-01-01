Токеномика на PARMA Fan Token (PARMA) Открийте ключова информация за PARMA Fan Token (PARMA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PARMA Fan Token (PARMA) $PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team. Официален уебсайт: https://www.unitos.io/parma-fantoken Бяла книга: https://docsend.com/view/x7r2zi6zdb5chtaj Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xf7f0dc9fd88e436847580d883319137ec2aa6b94 Купете PARMA сега!

Токеномика и анализ на цената за PARMA Fan Token (PARMA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PARMA Fan Token (PARMA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 64.40K $ 64.40K $ 64.40K Рекорд за всички времена: $ 1.249 $ 1.249 $ 1.249 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003998221131800261 $ 0.003998221131800261 $ 0.003998221131800261 Текуща цена: $ 0.00322 $ 0.00322 $ 0.00322 Научете повече за цената на PARMA Fan Token (PARMA)

Токеномика на PARMA Fan Token (PARMA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PARMA Fan Token (PARMA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PARMA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PARMA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PARMA, разгледайте цената в реално време на токените PARMA!

Как да купя PARMA Интересувате се да добавите PARMA Fan Token (PARMA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PARMA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PARMA в MEXC сега!

История на цените на PARMA Fan Token (PARMA) Анализирането на историята на цените на PARMA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PARMA сега!

Прогноза за цената за PARMA Искате ли да знаете какъв път може да поеме PARMA? Нашата страница за прогноза за цената PARMA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PARMA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!