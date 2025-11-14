Токеномика на Pandu Pandas (PANDU)

Открийте ключова информация за Pandu Pandas (PANDU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:17:21 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ на цената за Pandu Pandas (PANDU)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pandu Pandas (PANDU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 3.02M
Общо предлагане:
$ 100.00B
Циркулиращо предлагане:
$ 96.37B
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 3.13M
Рекорд за всички времена:
$ 0.000275
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.00000048806902605
Текуща цена:
$ 0.00003132
Информация за Pandu Pandas (PANDU)

From the forest, here to spread love accros the Solana blockchain. You want to be my friend?

Официален уебсайт:
https://pandupandas.com
Изследовател на блокове:
https://solscan.io/token/4NGbC4RRrUjS78ooSN53Up7gSg4dGrj6F6dxpMWHbonk

Токеномика на Pandu Pandas (PANDU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Pandu Pandas (PANDU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой PANDU токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой PANDU токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на PANDU, разгледайте цената в реално време на токените PANDU!

Как да купя PANDU

Интересувате се да добавите Pandu Pandas (PANDU) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PANDU, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на Pandu Pandas (PANDU)

Анализирането на историята на цените на PANDU помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за PANDU

Искате ли да знаете какъв път може да поеме PANDU? Нашата страница за прогноза за цената PANDU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.

Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност