Цената в реално време на Pandu Pandas днес е 0.00007852 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за PANDU към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на PANDU в MEXC сега.

Повече за PANDU

PANDUценова информация

Какво представлява PANDU

Официален уебсайт на PANDU

Токеномика на PANDU

PANDU ценова прогноза

PANDU История

Ръководство за закупуване за PANDU

Конвертор на валута PANDU във фиат

PANDU спот

Pandu Pandas Лого

Pandu Pandas цена(PANDU)

1 PANDU към USD - цена в реално време:

$0.00007863
$0.00007863$0.00007863
-2.93%1D
USD
Pandu Pandas (PANDU) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:06:12 (UTC+8)

Информация за цената за Pandu Pandas (PANDU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00007198
$ 0.00007198$ 0.00007198
24-часов нисък
$ 0.00008477
$ 0.00008477$ 0.00008477
24-часов висок

$ 0.00007198
$ 0.00007198$ 0.00007198

$ 0.00008477
$ 0.00008477$ 0.00008477

$ 0.0002790700975526
$ 0.0002790700975526$ 0.0002790700975526

$ 0.00000048806902605
$ 0.00000048806902605$ 0.00000048806902605

-2.96%

-2.93%

-18.52%

-18.52%

Цената в реално време за Pandu Pandas (PANDU) е$ 0.00007852. През последните 24 часа PANDU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00007198 до най-висока стойност $ 0.00008477, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PANDU е $ 0.0002790700975526, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000048806902605.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PANDU има промяна от -2.96% за последния час, -2.93% за 24 часа и -18.52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Pandu Pandas (PANDU)

No.1254

$ 7.57M
$ 7.57M$ 7.57M

$ 151.48K
$ 151.48K$ 151.48K

$ 7.85M
$ 7.85M$ 7.85M

96.37B
96.37B 96.37B

99,999,377,352
99,999,377,352 99,999,377,352

99,999,377,352
99,999,377,352 99,999,377,352

96.37%

SOL

Текущата пазарна капитализация на Pandu Pandas е $ 7.57M, като 24-часовият обем на търговията е $ 151.48K. Циркулиращото предлагане на PANDU е 96.37B, като общото предлагане е 99999377352. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.85M.

История на цените за Pandu Pandas (PANDU) USD

Проследете промените в цените за Pandu Pandas днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0000023734-2.93%
30 дни$ +0.00001319+20.18%
60 дни$ +0.00005852+292.60%
90 дни$ +0.00005852+292.60%
Pandu Pandas Промяна на цената днес

Днес PANDU регистрира промяна от $ -0.0000023734 (-2.93%), отразяваща последната му пазарна активност.

Pandu Pandas 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.00001319 (+20.18%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Pandu Pandas 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни PANDU отбеляза промяна на $ +0.00005852 (+292.60%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Pandu Pandas 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.00005852 (+292.60%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Pandu Pandas (PANDU) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Pandu Pandas сега.

Какво е Pandu Pandas (PANDU)

From the forest, here to spread love accros the Solana blockchain. You want to be my friend?

Pandu Pandas се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Pandu Pandas инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете PANDU наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Pandu Pandas в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Pandu Pandas купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Pandu Pandas (USD)

Колко ще струва Pandu Pandas (PANDU) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Pandu Pandas (PANDU) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Pandu Pandas.

Проверете прогнозата за цената за Pandu Pandas сега!

Токеномика на Pandu Pandas (PANDU)

Разбирането на токеномиката на Pandu Pandas (PANDU) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените PANDU сега!

Как да купя Pandu Pandas (PANDU)

Търсите как да купите Pandu Pandas? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Pandu Pandas от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

PANDU към местни валути

1 Pandu Pandas(PANDU) към VND
2.0662538
1 Pandu Pandas(PANDU) към AUD
A$0.0001193504
1 Pandu Pandas(PANDU) към GBP
0.0000596752
1 Pandu Pandas(PANDU) към EUR
0.0000675272
1 Pandu Pandas(PANDU) към USD
$0.00007852
1 Pandu Pandas(PANDU) към MYR
RM0.0003289988
1 Pandu Pandas(PANDU) към TRY
0.003301766
1 Pandu Pandas(PANDU) към JPY
¥0.01209208
1 Pandu Pandas(PANDU) към ARS
ARS$0.1137966804
1 Pandu Pandas(PANDU) към RUB
0.006344416
1 Pandu Pandas(PANDU) към INR
0.006972576
1 Pandu Pandas(PANDU) към IDR
Rp1.3086661432
1 Pandu Pandas(PANDU) към PHP
0.0046099092
1 Pandu Pandas(PANDU) към EGP
￡E.0.0037084996
1 Pandu Pandas(PANDU) към BRL
R$0.0004216524
1 Pandu Pandas(PANDU) към CAD
C$0.000109928
1 Pandu Pandas(PANDU) към BDT
0.0096045664
1 Pandu Pandas(PANDU) към NGN
0.1136317884
1 Pandu Pandas(PANDU) към COP
$0.30316572
1 Pandu Pandas(PANDU) към ZAR
R.0.0013607516
1 Pandu Pandas(PANDU) към UAH
0.003293914
1 Pandu Pandas(PANDU) към TZS
T.Sh.0.193398686
1 Pandu Pandas(PANDU) към VES
Bs0.01735292
1 Pandu Pandas(PANDU) към CLP
$0.07396584
1 Pandu Pandas(PANDU) към PKR
Rs0.0220554828
1 Pandu Pandas(PANDU) към KZT
0.0416108888
1 Pandu Pandas(PANDU) към THB
฿0.0025448332
1 Pandu Pandas(PANDU) към TWD
NT$0.0024152752
1 Pandu Pandas(PANDU) към AED
د.إ0.0002881684
1 Pandu Pandas(PANDU) към CHF
Fr0.000062816
1 Pandu Pandas(PANDU) към HKD
HK$0.0006101004
1 Pandu Pandas(PANDU) към AMD
֏0.030049604
1 Pandu Pandas(PANDU) към MAD
.د.م0.00072631
1 Pandu Pandas(PANDU) към MXN
$0.0014573312
1 Pandu Pandas(PANDU) към SAR
ريال0.00029445
1 Pandu Pandas(PANDU) към ETB
Br0.0121093544
1 Pandu Pandas(PANDU) към KES
KSh0.0101439988
1 Pandu Pandas(PANDU) към JOD
د.أ0.00005567068
1 Pandu Pandas(PANDU) към PLN
0.0002897388
1 Pandu Pandas(PANDU) към RON
лв0.000345488
1 Pandu Pandas(PANDU) към SEK
kr0.0007451548
1 Pandu Pandas(PANDU) към BGN
лв0.0001326988
1 Pandu Pandas(PANDU) към HUF
Ft0.0264109872
1 Pandu Pandas(PANDU) към CZK
0.001656772
1 Pandu Pandas(PANDU) към KWD
د.ك0.00002402712
1 Pandu Pandas(PANDU) към ILS
0.00025519
1 Pandu Pandas(PANDU) към BOB
Bs0.0005425732
1 Pandu Pandas(PANDU) към AZN
0.000133484
1 Pandu Pandas(PANDU) към TJS
SM0.0007231692
1 Pandu Pandas(PANDU) към GEL
0.0002127892
1 Pandu Pandas(PANDU) към AOA
Kz0.0719706468
1 Pandu Pandas(PANDU) към BHD
.د.ب0.00002952352
1 Pandu Pandas(PANDU) към BMD
$0.00007852
1 Pandu Pandas(PANDU) към DKK
kr0.0005080244
1 Pandu Pandas(PANDU) към HNL
L0.0020666464
1 Pandu Pandas(PANDU) към MUR
0.0035915048
1 Pandu Pandas(PANDU) към NAD
$0.0013568256
1 Pandu Pandas(PANDU) към NOK
kr0.0007946224
1 Pandu Pandas(PANDU) към NZD
$0.0001366248
1 Pandu Pandas(PANDU) към PAB
B/.0.00007852
1 Pandu Pandas(PANDU) към PGK
K0.0003305692
1 Pandu Pandas(PANDU) към QAR
ر.ق0.0002858128
1 Pandu Pandas(PANDU) към RSD
дин.0.0079792024
1 Pandu Pandas(PANDU) към UZS
soʻm0.9460238788
1 Pandu Pandas(PANDU) към ALL
L0.0065807612
1 Pandu Pandas(PANDU) към ANG
ƒ0.0001405508
1 Pandu Pandas(PANDU) към AWG
ƒ0.0001405508
1 Pandu Pandas(PANDU) към BBD
$0.00015704
1 Pandu Pandas(PANDU) към BAM
KM0.0001319136
1 Pandu Pandas(PANDU) към BIF
Fr0.23226216
1 Pandu Pandas(PANDU) към BND
$0.000102076
1 Pandu Pandas(PANDU) към BSD
$0.00007852
1 Pandu Pandas(PANDU) към JMD
$0.0126150232
1 Pandu Pandas(PANDU) към KHR
0.3153410312
1 Pandu Pandas(PANDU) към KMF
Fr0.03344952
1 Pandu Pandas(PANDU) към LAK
1.7069564876
1 Pandu Pandas(PANDU) към LKR
රු0.0239313256
1 Pandu Pandas(PANDU) към MDL
L0.001326988
1 Pandu Pandas(PANDU) към MGA
Ar0.35369334
1 Pandu Pandas(PANDU) към MOP
P0.0006289452
1 Pandu Pandas(PANDU) към MVR
0.001201356
1 Pandu Pandas(PANDU) към MWK
MK0.1363193572
1 Pandu Pandas(PANDU) към MZN
MT0.005017428
1 Pandu Pandas(PANDU) към NPR
रु0.0111482696
1 Pandu Pandas(PANDU) към PYG
0.55686384
1 Pandu Pandas(PANDU) към RWF
Fr0.11408956
1 Pandu Pandas(PANDU) към SBD
$0.0006462196
1 Pandu Pandas(PANDU) към SCR
0.0010898576
1 Pandu Pandas(PANDU) към SRD
$0.00302302
1 Pandu Pandas(PANDU) към SVC
$0.00068705
1 Pandu Pandas(PANDU) към SZL
L0.001362322
1 Pandu Pandas(PANDU) към TMT
m0.00027482
1 Pandu Pandas(PANDU) към TND
د.ت0.00023061324
1 Pandu Pandas(PANDU) към TTD
$0.0005315804
1 Pandu Pandas(PANDU) към UGX
Sh0.27356368
1 Pandu Pandas(PANDU) към XAF
Fr0.04459936
1 Pandu Pandas(PANDU) към XCD
$0.000212004
1 Pandu Pandas(PANDU) към XOF
Fr0.04459936
1 Pandu Pandas(PANDU) към XPF
Fr0.00808756
1 Pandu Pandas(PANDU) към BWP
P0.0010553088
1 Pandu Pandas(PANDU) към BZD
$0.0001578252
1 Pandu Pandas(PANDU) към CVE
$0.0074821708
1 Pandu Pandas(PANDU) към DJF
Fr0.01397656
1 Pandu Pandas(PANDU) към DOP
$0.0050323468
1 Pandu Pandas(PANDU) към DZD
د.ج0.0102052444
1 Pandu Pandas(PANDU) към FJD
$0.0001774552
1 Pandu Pandas(PANDU) към GNF
Fr0.6827314
1 Pandu Pandas(PANDU) към GTQ
Q0.0006022484
1 Pandu Pandas(PANDU) към GYD
$0.0164436584
1 Pandu Pandas(PANDU) към ISK
kr0.009815

Pandu Pandas ресурс

За по-задълбочено разбиране на Pandu Pandas, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Pandu Pandas
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Pandu Pandas

Колко струва Pandu Pandas (PANDU) днес?
Цената в реално време на PANDU в USD е 0.00007852 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на PANDU към USD?
Текущата цена на PANDU към USD е $ 0.00007852. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Pandu Pandas?
Пазарната капитализация за PANDU е $ 7.57M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на PANDU?
Циркулиращото предлагане на PANDU е 96.37B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на PANDU?
PANDU постигна ATH цена от 0.0002790700975526 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на PANDU?
PANDU достигна ATL цена от 0.00000048806902605 USD.
Какъв е обемът на търговията на PANDU?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за PANDU е $ 151.48K USD.
Ще се повиши ли PANDU тази година?
PANDU може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за PANDU за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:06:12 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Pandu Pandas (PANDU)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор PANDU-към-USD

Сума

PANDU
PANDU
USD
USD

1 PANDU = 0.00007852 USD

Търговия на PANDU

PANDU/USDT
$0.00007863
$0.00007863$0.00007863
-2.87%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

