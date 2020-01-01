Токеномика на PaLM AI (PALMAI) Открийте ключова информация за PaLM AI (PALMAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PaLM AI (PALMAI) PALM acts as the utility token for PaLM AI, a multi-platform AI chatbot. PaLM AI focuses on developing on-chain AI integrations along with real world use-case utilities that generate revenue for holders. Официален уебсайт: https://palmai.tech/ Бяла книга: https://palmai.tech/whitepaper Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xf1df7305E4BAB3885caB5B1e4dFC338452a67891 Купете PALMAI сега!

Токеномика и анализ на цената за PaLM AI (PALMAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PaLM AI (PALMAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.64M $ 27.64M $ 27.64M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 77.13M $ 77.13M $ 77.13M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 2 $ 2 $ 2 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00023726066723638 $ 0.00023726066723638 $ 0.00023726066723638 Текуща цена: $ 0.3583 $ 0.3583 $ 0.3583 Научете повече за цената на PaLM AI (PALMAI)

Токеномика на PaLM AI (PALMAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PaLM AI (PALMAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PALMAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PALMAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PALMAI, разгледайте цената в реално време на токените PALMAI!

Как да купя PALMAI Интересувате се да добавите PaLM AI (PALMAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на PALMAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате PALMAI в MEXC сега!

История на цените на PaLM AI (PALMAI) Анализирането на историята на цените на PALMAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на PALMAI сега!

Прогноза за цената за PALMAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме PALMAI? Нашата страница за прогноза за цената PALMAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PALMAI сега!

